Sở Y tế thông tin vụ nam bệnh nhân nhảy lầu tại Bệnh viện Bà Rịa 22/02/2025 10:02

Ngày 22-2, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin đã có báo cáo về trường hợp một nam bệnh nhân tử vong do nhảy lầu xảy ra tại Bệnh viện Bà Rịa.

Theo đó, vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 20-2, bệnh nhân NVH (34 tuổi) nhập khoa Cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa nhưng không có người nhà đi cùng, thông báo là bị chấn thương mũi do bị đánh. Bác sĩ đã khám và chỉ định chụp X-quang xương chính mũi nhưng kết quả bình thường.

Trong quá trình điều trị tại khoa cấp cứu, anh H không đồng ý điều trị, có hành vi gây rối, đe dọa nhân viên y tế tại khu vực Cấp cứu (thời điểm khoảng 5 giờ 25 phút).

Nhân viên trực báo bảo vệ, bảo vệ trình báo công an phường Long Tâm, TP Bà Rịa đề nghị hỗ trợ. Công an phường đã cử cán bộ vào bệnh viện làm việc với bệnh nhân, yêu cầu xét nghiệm thêm nồng độ cồn và chất gây nghiện, kết quả đều âm tính.

Anh H xin xuất viện và được bác sĩ cho ra viện theo yêu cầu lúc 6 giờ 40 phút cùng ngày. Anh này đã rời khỏi bệnh viện và đến làm việc với công an tại trụ sở công an phường Long Tâm.

Khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, nhân viên bệnh viện phát hiện anh H tử vong (sau khi nhảy lầu) nên đã báo cáo lãnh đạo đơn vị.

Bệnh viện Bà Rịa phong tỏa hiện trường, báo cáo lãnh đạo và phối hợp với công an phường Long Tâm, công an TP Bà Rịa, phòng Kỹ thuật Hình sự, công an tỉnh và VKS cùng cấp để điều tra, làm rõ.

Hiện, công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.