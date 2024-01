Ăn quá nhiều chất đạm có thể gây hại gì cho sức khỏe?

Theo Times Now, protein là một trong những chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng nhất cùng với chất béo và carbs (carbohydrates) mà cơ thể chúng ta cần để hoạt động tối ưu. Chúng không chỉ giúp bạn no lâu hơn mà còn giúp kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, chế độ ăn quá nhiều protein không chỉ làm gián đoạn hoạt động bình thường của cơ thể mà còn có thể đe dọa đến tính mạng. Theo các chuyên gia, tiêu thụ quá nhiều protein có thể gây ngộ độc protein, dẫn đến tử vong hoặc các vấn đề sức khỏe nguy hiểm khác bao gồm tăng nguy cơ ung thư.

Nếu ăn quá nhiều chất đạm, bạn có thể không chỉ gặp phải những tác dụng phụ khó chịu về tiêu hóa mà còn có những tác dụng phụ nguy hiểm về lâu dài. Ảnh: Pexels

Lượng lớn bất kỳ chất dinh dưỡng nào trong thời gian dài thường đi kèm với rủi ro. Dưới đây là những tác dụng phụ có thể xảy ra của việc ăn quá nhiều chất đạm.

Tổn thương thận

Lượng protein cao gây tổn hại lớn cho thận vì lượng nitơ dư thừa được tìm thấy trong các axit amin. Thận bị tổn thương phải làm việc nhiều hơn để loại bỏ lượng nitơ dư thừa và các chất thải trong quá trình chuyển hóa protein.

Tăng nguy cơ ung thư

Theo các nghiên cứu được công bố trên JAMA Network, một số chế độ ăn giàu protein, đặc biệt là nhiều thịt đỏ có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm cả ung thư, đặc biệt là ung thư vú và tuyến tiền liệt.

Bệnh tim

Chế độ ăn giàu protein cũng dẫn đến sự gia tăng bệnh tim, bao gồm huyết áp cao và nguy cơ đau tim.

Các chuyên gia tin rằng nó có thể liên quan đến việc tăng lượng chất béo bão hòa và cholesterol. Các nghiên cứu cho thấy thịt đỏ và sữa giàu chất béo làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành ở phụ nữ.

Protein trong thịt đỏ làm tăng trimethylamine N-oxide - một chất hóa học do ruột tạo ra có liên quan đến bệnh tim, theo Journal of the American Heart Association.

Mất nước

Quá nhiều protein khiến cơ thể thải chất lỏng và nước ra ngoài, khiến bạn bị mất nước mặc dù bạn có thể không cảm thấy khát hơn bình thường.

Rủi ro hoặc tác động này có thể được giảm thiểu bằng cách tăng lượng nước uống vào, đặc biệt nếu bạn là người năng động.

Làm thế nào để điều trị ngộ độc protein?

Theo các bác sĩ, bạn cần tạo sự cân bằng giữa việc tiêu thụ chất béo, carbohydrate và protein.

Giảm lượng protein nạp vào không quá 2,0 gram cho mỗi kilogram (kg) trọng lượng cơ thể – cùng với một lượng vừa phải chất béo lành mạnh và carbohydrate trong chế độ ăn giúp đưa mức protein về mức bình thường. Các bác sĩ cũng khuyên bạn nên ăn nhiều chất xơ hơn để tăng cường sức khỏe tổng thể.

Những loại trái cây giàu sắt bạn nên ăn hàng ngàyInfographic (PLO)- Tăng lượng chất sắt của bạn bằng các loại trái cây giàu sắt như ổi, dưa hấu, kiwi, dâu tằm,...

NHẬT LINH