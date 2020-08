6 lý do tại sao bạn nên thêm hành sống vào bữa ăn hàng ngày

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các flavonoid trong hành tây giúp giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể và chất thiosulfinates có trong hành tây được biết đến là chất giữ cho máu có độ đặc vì chúng làm cho máu loãng hơn. Do đó, nguy cơ đau tim và đột quỵ giảm, theo The Times of India.



Hành tây là một trong những loại rau củ có chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có tác dụng tăng cường sức khỏe theo nhiều cách. Ảnh: NHẬT LINH

Ngăn ngừa ung thư



Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Ung thư Lâm sàng Châu Á Thái Bình Dương đã so sánh 833 người bị ung thư đại trực tràng với 833 người không mắc bệnh. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nguy cơ ung thư đại trực tràng thấp hơn 79% ở những người thường xuyên ăn các loại rau allium, chẳng hạn như hành tây. Hơn nữa, một chén hành tây cắt nhỏ cung cấp ít nhất 13,11% lượng vitamin C. Như một chất chống oxy hóa, vitamin này giúp chống lại sự hình thành các hợp chất gốc tự do có liên quan đến ung thư.

Giàu chất chống oxy hóa

Hành tây là một nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời. Trên thực tế, chúng chứa hơn 25 loại chất chống oxy hóa flavonoid khác nhau. Những chất chống oxy hóa này ức chế quá trình oxy hóa, một quá trình dẫn đến tổn thương tế bào và góp phần gây ra các bệnh như ung thư, tiểu đường và bệnh tim.

Góp phần giúp xương khỏe mạnh

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một củ hành tây chứa 25,3 mg canxi. Canxi giúp duy trì xương chắc khỏe, vì vậy thêm hành tây vào món salad của bạn có thể giúp xương khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, hành tây còn được biết tới với công dụng giúp giảm căng thẳng oxy hóa, tăng cường mức độ chống oxy hóa và có thể ngăn ngừa loãng xương và tăng cường mật độ xương.

Cho làn da và mái tóc đẹp hơn

Vitamin A, C và K trong hành tây giúp loại bỏ sắc tố và bảo vệ bạn khỏi tia UV có hại. Là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, hành tây có thể hỗ trợ việc xây dựng và duy trì collagen, chất cung cấp cấu trúc cho da và tóc.

Giúp kiểm soát lượng đường trong máu

Ăn hành tây có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, đặc biệt có ý nghĩa đối với những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường. Các hợp chất cụ thể được tìm thấy trong hành tây chẳng hạn như quercetin và các hợp chất lưu huỳnh có tác dụng chống bệnh tiểu đường, theo The Times of India.