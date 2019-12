Ăn vỏ chuối giảm cân: Sao phải khổ sở?

Vỏ chuối liệu có tác dụng dinh dưỡng?

Trong thời gian gần đây, trên khắp các phương tiện truyền thông diễn ra cuộc tranh cãi về tác dụng của vỏ chuối trong việc hỗ trợ giảm cân. Susie Burrell, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu ở Úc kiêm tác giả của cuốn sách Lose Weight Fast and Losing the Last 5 Kilos đã ca ngợi những lợi ích của việc ăn vỏ chuối. Theo vị chuyên gia này, phần vỏ cũng có thể giúp bạn giảm cân, tăng cường chất lượng giấc ngủ và thậm chí làm sáng da. Cô cũng thông tin thêm hàm lượng chất xơ sẽ tăng ít nhất 10%, vitamin B6 và vitamin C là 20% khi ăn vỏ chuối.

Chia sẻ về vấn đề này, TS-BS Nguyễn Thành Danh, Chủ tịch hội đồng Khoa học- Viện nghiên cứu dinh dưỡng TP.HCM, bày tỏ, phần vỏ ngoài của các loại hoa quả nói chung đều chứa các chất dinh dưỡng có ích như vitamin, khoáng chất, chất xơ và một số chất có hoạt tính sinh học có ích.



Trong vỏ chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất béo, vitamin... Ảnh: Internet

Với vỏ chuối, TS-BS Nguyễn Thành Danh cho hay đã có một số nghiên cứu được tìm thấy trên y văn chứng minh vỏ chuối cũng chứa các thành phần dinh dưỡng có ích. Đơn cử trong kết quả nghiên cứu của tác giả Abubakar US và cộng sự đăng trên International Journal of Food Science and Nutrition 2016 thì vỏ chuối có thành phần dinh dưỡng và khoáng chất vượt trội so với ruột quả chuối. Tiêu biểu cứ trong 100g vỏ chuối chứa 5.5mg protein, còn 100g ruột chuối tiêu chỉ có 1.5 mg protein, hay trong 100g vỏ chuối chứa 1460mg phốt pho thì ruột chuối chỉ chứa 28mg.

Thêm vào đó, cũng nhiều nghiên cứu chỉ ra vỏ chuối có nhiều triển vọng trong công nghiệp chế biến thực phẩm. Như trong phân tích của Yamunadevi Puraikalan, được công bố trên tạp chí Current Research in Nutrition and Food, cho thấy cứ 100g bột vỏ chuối thì chứa 9,4g Protein, 6,6 g chất béo…và các hoạt chất sinh học có ích khác… Đặc biệt chúng chứa tới 249.6 Kcals, cao gấp 4 lần so với ruột quả chuối. Hay theo phân tích của các tác giả Tinnagon Tartrakoon thì vỏ chuối cũng có một lượng đáng kể các hoạt chất sinh học có ích như phenol, flavonoid và tannin. Do đó, bột vỏ chuối có thể kết hợp bổ sung vào một số thực phẩm để làm tăng giá trị và có thể dùng như một thực phẩm chức năng.

Chưa có công trình nào nghiên cứu ăn vỏ chuối giảm cân

TS.BS Nguyễn Thành Danh, Chủ tịch hội đồng Khoa học- Viện nghiên cứu dinh dưỡng TP.HCM nhận định vẫn có trường hợp ăn vỏ chuối, song chỉ áp dụng ở chuối xanh. “Trên thực tế nhân dân có truyền thống dùng chuối chác (cả ruột lẫn vỏ) làm rau sống ăn với khế chua rất phổ biến, nhưng chưa thấy ai dùng ăn vỏ chuối chín”, vị chuyên gia bày tỏ.

Ông cũng cho rằng, xét qua các kết quả nghiên cứu về thành phần các chất dinh dưỡng trong vỏ chuối thì loại sản phẩm này có thể sử dụng để giảm béo phì do có rất nhiều chất xơ và các dưỡng chất có ích khác.



Chưa có công trình nào nghiên cứu ăn vỏ chuối giảm cân. Ảnh: Internet

Song “trên thực tế người ta có thể vận dụng các đặc tính về dinh dưỡng của vỏ chuối để giảm cân như thông tin mạng đã nêu, nhưng chúng tôi chưa thấy có công trình nghiên cứu về vấn đề này”, ông nhấn mạnh.

Vị chuyên gia lo ngại, trong điều kiện an toàn thực phẩm như hiện nay rất khó để kiểm soát được độ an toàn của chuối. Hơn nữa vỏ chuối chín rất mau biến đổi khi bị lột ra, chưa kể quá trình ủ chín hoặc kéo dài tuổi thọ cho trái cây nếu sử dụng các hóa chất độc hại có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

“Để giảm cân, chúng ta có thể dùng các loại thức ăn giàu chất xơ khác, vừa dễ tìm lại vừa an toàn như: hạt é, hạt chia, bỏng ngô, yến mạch, đậu lăng, đậu tây, rau lá các loại”, TS.BS Nguyễn Thành Danh chia sẻ lời khuyên.