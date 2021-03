Những mẹo nhỏ chống lại cơn đói vặt cho dân văn phòng

Với người làm văn phòng, công việc luôn căng thẳng áp lực, người ta thường có xu hướng ăn uống để giảm bớt áp lực. Tuy nhiên với đặc thù ít vận động, việc tiêu thụ này có thể gây ra lượng calo dư thừa cho cơ thể, từ đó gây ra mỡ bụng, hoặc tăng cân không kiểm soát.

Để ngăn chặn điều này, Brigtside đã chỉ ra một số mẹo nhỏ, giúp ngăn căn cơn đói vặt do căng thẳng, mệt mỏi gây ra.

1. Nhai kẹo cao su

Nhai kẹo cao su không đường là phương pháp điều trị đơn giản cho chứng đói do căng thẳng gây ra. Việc nhai kẹo sẽ giúp bạn bình tĩnh và tập trung trở lại, ngoài ra chúng còn có thể làm giảm lượng calo, đồng thời tăng năng lượng đốt cháy mỗi ngày.

2. Nói không với thức uống chứa caffeine



Nói không với thức uống chứa caffeine để giúp bạn tránh được cơn đói do sự căng thẳng gây ra. Ảnh: Tú Nguyễn

Thức uống chứa caffeine khi đượ kết hợp với đường sẽ làm tăng lượng adrenaline trong cơ thể cùng với các triệu chứng căng thẳng và lo lắng. Điều này chỉ khiến bạn càng tìm tới đồ ăn để chống lại cảm giác khó chịu nay. Đó là lý do tại sao thay vì ăn sáng với cà phê hoặc uống soda vào bữa trưa, lựa chọn tốt nhất là một tách trà thảo mộc hoặc một ly nước chanh.

3. Tránh thức ăn màu đỏ và vàng

Khi bạn quá đói, cộng với sự căng thẳng mệt mỏi, tốt nhất hãy tránh xa một bữa ăn hoặc bao bì thức ăn có màu đỏ hoặc vàng. Bởi hai màu sắc này có thể sẽ khiến não kích thích một loạt cơ chế thèm ăn và gây đói vặt.

4. Ăn thực phẩm lành mạnh

Khi cơn đói vặt diễn ra khi bạn đang làm việc, hãy thử lựa chọn những thực phẩm lành mạnh, những loại thực phẩm tiết ra chất serotonin- một loại "hormone hạnh phúc”, điều chỉnh tâm trạng của con người. Thông thường, cơ thể sẽ làm tự điều chỉnh mức serotonin trong cơ thể nhưng nếu đói quá bạn cũng có thể ăn các loại thực phẩm giàu tryptophan (một chất giúp tăng lượng serotonin) như dứa, rau cải bó xôi, mận và quả bơ.



Ăn các loại hạt như hạnh nhân, óc chó... sẽ giúp bạn quên đi cơn đói vặt. Ảnh: Hạ Quyên

Hoặc ăn các loại hạt nói chung, đặc biệt là hạt óc chó hoặc trái cây, vừa giúp mọi người tránh cảm giác thèm ăn mà vẫn tốt cho sức khoẻ.

5. Ăn bánh mì với dầu oliu vào buổi sáng

Brightside cho hay, một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, thực phẩm giàu chất béo không bão hòa, như quả bơ, dầu ô liu và các loại hạt, rất hiệu quả trong việc gửi cho não tín hiệu rằng chúng ta đã ăn đủ. Nếu đang trải qua một giai đoạn căng thẳng, hãy cân nhắc việc ăn bánh mì với một chút dầu ô liu cho bữa sáng, bởi chúng có thể giúp bạn tránh ăn quá nhiều do lo lắng.

6. Dành thời gian đúng cách cho bữa ăn

Đôi khi vì quá bận rộn bạn thường ăn tại bàn làm việc để tiện xử lý công việc. Tuy nhiên điều này sẽ khiến bộ não bị phân tâm, khiến bạn ăn hoài mà chưa thấy no. Do đó hãy dành ít nhất 20-25 phút cho một bữa ăn mà không bị tác động bởi điện thoại, máy tính. Bộ não sẽ hoạt động chuyên tâm hơn cho vấn đề ăn uống, gửi thông tin cơ thể no đúng thời điểm. Đây là một cách tuyệt vời để tránh tiêu thụ lượng calo không cần thiết.