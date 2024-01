Ngày 25-1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin đã tiếp nhận một nam bệnh nhân 50 tuổi nhập viện trong tình trạng thở oxy FiO2 100%, đồng tử giãn, không bắt được mạch bẹn, không đo được huyết áp, toàn thân nổi vân tím, ban xuất huyết hoại tử vùng mặt, tay và chân.

Bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn, tim có đập trở lại. Sau hồi sức tích cực, tình trạng không cải thiện, bệnh nhân tử vong ngày 23-1



Bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn Streptococcus suis do ăn tiết canh

Ba ngày trước đó, bệnh nhân đã mổ lợn, làm tiết canh ăn liên hoan cùng bạn bè. Sau đó, bệnh nhân thấy đau mỏi người, đi ngoài phân lỏng, sốt cao rét run, chân tay tím tái, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn Streptococcus suis do ăn tiết canh, được chỉ định dùng kháng sinh, vận mạch, đặt ống nội khí quản thở máy và chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Phương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nguyên nhân gây tử vong ở trường hợp này là sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn có suy đa tạng, toan chuyển hoá, rối loạn đông máu nặng... sau khi ăn tiết canh.

Bác sĩ Phương cho biết liên cầu lợn là một vi khuẩn cư trú tự nhiên ở đường hô hấp trên, đặc biệt là amidan, khoang mũi, đường sinh dục và tiêu hóa của lợn. Liên cầu lợn có 35 loại huyết thanh, trong đó loại 2 có độc lực cao nhất và thường gây bệnh ở người.

Người dân có thể nhiễm bệnh do các thói quen ăn uống có nguy cơ cao nhiễm liên cầu lợn, như ăn các sản phẩm của lợn sống hoặc tái, tiết canh, nội tạng.

Ngoài ra, đối với người chăn nuôi lợn, bác sĩ thú y, công nhân chế biến và vận chuyển thịt, người bán thịt, đầu bếp, liên cầu lợn có thể truyền trực tiếp vào máu sau khi tiếp xúc với lợn hoặc thịt lợn mang mầm bệnh khi người có vết thương ở da.

Bác sĩ Phương khuyến cáo tỉ lệ tử vong do nhiễm liên cầu lợn rất cao. Người bị mắc liên cầu lợn có thể bị mất thính lực vĩnh viễn hoặc rối loạn tiền đình. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh liên cầu lợn ở người, do vậy việc phòng bệnh chủ yếu là đảm bảo an toàn lao động trong chăn nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thanh Thanh