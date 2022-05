Ảnh: Tàu sân bay 13 tỉ USD lớn nhất thế giới từng bị ông Trump chê 'xấu xí'

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng hay phàn nàn về những con tàu “xấu xí” và tàu sân bay mới của hải quân Mỹ USS Gerald R Ford cũng thường trở thành mục tiêu bị ông Trump chỉ trích, theo các cựu quan chức Mỹ.

Theo trang Business Insider, tàu sân bay USS Gerald R Ford trị giá 13 tỉ USD là tàu sân bay lớn nhất thế giới. USS Gerald R Ford sở hữu một bộ sưu tập công nghệ mới, chẳng hạn như thang vận chuyển vũ khí tiên tiến, thiết bị hãm đà hiện đại và hệ thống phóng máy bay điện từ cùng với nhiều cải tiến khác so với các tàu sân bay lớp Nimitz cũ.

USS Gerald R Ford dài 333 m, cao 77 m và có lượng giãn nước 100.000 tấn.

Cựu Tổng thống Trump thường phàn nàn cả công khai lẫn riêng tư về khả năng tồn tại của những hệ thống mới này. Ông Trump cho rằng thang vận chuyển vũ khí sẽ ngừng hoạt động nếu lỡ bị một giọt nước bắn vào hay máy phóng mới quá phức tạp so với máy phóng đời cũ và phải cần tới trí thông minh đẳng cấp Einstein thì mới có thể vận hành.

Trong cuốn sách mới của mình có tựa A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense During Extraordinary Times (tạm dịch: Lời thề linh thiêng liêng: Hồi ức của một Bộ trưởng Quốc phòng trong thời điểm phi thường), cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper viết rằng ông Trump đã nghĩ rằng tàu sân bay USS Gerald R Ford sẽ không bao giờ hoạt động.

Nhưng trên hết, ông Esper viết, ông Trump cứ bị ám ảnh về hình dáng con tàu dẫu nó có thể được quan sát từ nhiều góc độ khác nhau trong các bức ảnh của hải quân Mỹ.

Ông Esper cũng kể lại chuyến thăm Norfolk (bang Virginia) cùng với ông Trump vào cuối nhiệm kỳ tổng thống. Khi đó, ông Trump đã bày tỏ thái độ ngưỡng mộ đối với các tàu khu trục và tàu chiến khác tại bến tàu với nhận xét “trông chúng mới đẹp làm sao” nhưng lại không thôi phàn nàn về tàu USS Gerald R Ford.

Vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đặc biệt chú ý tới vị trí của trung tâm chỉ huy các hoạt động bay trên tàu USS Gerald R Ford.

“Cái tháp trông thật sự tệ, quá ngu ngốc. Hãy tưởng tượng đã tốn bao nhiêu thời gian và chi phí để làm điều đó” – ông Trump nhận xét, theo lời ông Esper kể lại trong sách. Ông Esper nói thêm rằng ông Trump đã đề nghị chuyển trung tâm chỉ huy đến gần giữa con tàu.

Các sĩ quan hải quân đã cố gắng giải thích rằng trung tâm chỉ huy được đặt ở đó là để phục vụ cho các hoạt động tác chiến, đặc biệt là giúp các hoạt động bay được tiến hành dễ dàng hơn. Tuy nhiên ông Trump vẫn khẳng định “nó có vẻ không ổn”, đồng thời nói thêm ông rất có “con mắt thẩm mỹ”.

Thiết kế của USS Gerald R Ford là kết quả của nhiều năm nỗ lực. Mặc dù gặp những thất bại trong quá trình phát triển, nhưng tàu sân bay USS Gerald R Ford đã trải qua các cuộc thử nghiệm chống sốc và khả năng bảo dưỡng cần thiết.

USS Gerald R Ford dự kiến sẽ sẵn sàng cho các hoạt động hải quân trong năm nay. Ba tàu sân bay lớp Ford khác gồm John F. Kennedy, Enterprise và Doris Miller đang được lên kế hoạch đóng.