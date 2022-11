ASEAN nâng quan hệ ngoại giao với Mỹ và Ấn Độ lên cấp đối tác chiến lược toàn diện

(PLO)- Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cùng Ấn Độ và Mỹ nhất trí nâng cấp quan hệ ASEAN-Ấn Độ và ASEAN-Mỹ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ cao nhất trong hợp tác song phương giữa ASEAN với đối tác.

Tại Hội nghị cấp cao giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ấn Độ ngày 12-11 và Hội nghị cấp cao giữa ASEAN và Mỹ diễn ra cùng ngày tại Campuchia, Ấn Độ và Mỹ đã nâng cấp mối quan hệ ngoại giao với ASEAN lên vị thế Đối tác Chiến lược Toàn diện (CPS), theo kênh Chanel NewsAsia.

Việc nâng cấp quan hệ với Ấn Độ đã được ký kết trong Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ diễn ra vào sáng 12-11 nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại song phương.

Trong một tuyên bố chung, hai bên thừa nhận kết nối hàng hải và giao lưu văn hóa giữa Đông Nam Á và Ấn Độ đã phát triển mạnh mẽ hơn trong 30 năm qua, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ ASEAN-Ấn Độ.

Hai bên tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác về kỹ thuật số, nông nghiệp thông minh và y tế cộng đồng.

Phó Tổng thống Jagdeep Dhankhar - đại diện chính phủ Ấn Độ cho biết Ấn Độ và ASEAN đã và đang chia sẻ “tầm nhìn chung” về đảm bảo hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực.

“Khi nhìn về phía trước, chúng ta thấy một bối cảnh địa chính trị không chắc chắn và khó thay đổi. Để điều hướng nó, Ấn Độ và ASEAN cần mở rộng hợp tác và làm sâu sắc thêm lòng tin chiến lược” - ông nói.

Cùng ngày, vào chiều 12-11 diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ ngoại giao lên mức đối tác chiến lược toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: “ASEAN là trung tâm của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ của tôi”.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề lớn nhất trong thời đại từ khí hậu, đến an ninh y tế cũng như chống lại mối đe dọa đối với trật tự thế giới dựa trên luật lệ. Chúng ta sẽ xây dựng một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, ổn định và thịnh vượng, kiên cường và an toàn” - ông Biden nói thêm.

Với bước tiến này, Mỹ và Ấn Độ đã trở hai nước tiếp theo có cấp độ hợp tác cao nhất với ASEAN bên cạnh Trung Quốc và Úc.

THẢO VY