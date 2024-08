Bà Nhàn AIC đưa hối lộ 13 tỉ đồng cho cựu Bí thư Bắc Ninh như thế nào? 15/08/2024 19:39

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an - C03 vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng 11 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.

Sai phạm của 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC.

Theo đó, C03 đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn về tội đưa hối lộ.

Có 4 người bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ gồm: bị can Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch UBND, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; bị can Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; bị can Nguyễn Hạnh Chung, cựu Tỉnh ủy viên, cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; bị can Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc BQL dự án Công trình xây dựng y tế.

Bị can Nguyễn Văn Nhường, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, còn 7 bị can khác bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến. Ảnh: BCA

Chia đôi các gói thầu

Theo Kết luận điều tra, từ năm 2006-2008, UBND tỉnh Bắc Ninh ký các quyết định phê duyệt đầu tư cho 6 dự án xây dựng bệnh viện đa khoa các huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong.

Đến đầu năm 2013, 6 bệnh viện cơ bản thực hiện xong việc đầu tư hạng mục xây dựng và tiếp tục triển khai hoàn thành mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế. Tuy nhiên, phần mua sắm thiết bị chưa được bố trí nguồn vốn.

Giữa năm 2013, ông Đặng Tiên Phong, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng công ty cổ phần Sông Hồng (đã mất năm 2021) gặp Trần Văn Tuynh đề nghị được thực hiện các gói thầu, đổi lại ông Phong sẽ tác động các bộ, ngành trung ương để xin nguồn vốn bổ sung từ vốn trái phiếu Chính phủ cho các địa phương.

Cuối năm 2013, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn do cùng quê Bắc Ninh nên có mối quan hệ quen biết với Trần Văn Tuynh. Bà Nhàn gọi điện đặt vấn đề sẽ tác động lên các bộ, ngành trung ương để xin phê duyệt nguồn vốn bổ sung cho các dự án này. Sau khi xin được vốn, Công ty AIC sẽ được tham gia đấu thầu và trúng thầu cung cấp thiết bị y tế cho cả các bệnh viện.

Do Tuynh biết bà Nhàn có nhiều mối quan hệ với các cấp lãnh đạo trung ương và tỉnh Bắc Ninh nên đồng ý. Công ty AIC sẽ được thực hiện 3 gói thầu, Tổng công ty Sông Hồng được 3 gói thầu.

Khi đấu thầu, các bị can đã có hành vi thông đồng, thỏa thuận, bố trí công ty quân xanh dự thầu để tạo điều kiện cho các công ty mục tiêu trúng các gói thầu. Kết quả nhóm Tổng công ty cổ phần Sông Hồng trúng thầu 3 gói thầu ở các bệnh viện huyện Quế Võ, Yên Phong, Tiên Du, tổng giá trị hơn 126 tỉ đồng.

Nhóm Công ty AIC trúng 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại các bệnh viện huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, tổng giá trị hơn 126 tỉ đồng.

Thỏa thuận chia tiền ngoài hợp đồng

Theo thỏa thuận giữa Trần Văn Tuynh với ông Đặng Tiên Phong và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, khi các công ty trúng thầu, được thanh toán thì sẽ chi tiền ngoài hợp đồng cho Tuynh và các lãnh đạo tỉnh, sở, ngành.

Đối với các gói thầu do Công ty AIC trúng thầu, từ năm 2013 đến tháng 9-2019, vào các dịp lễ, Tết, cựu Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã nhiều lần nhận tiền từ bà Nguyễn Thanh Nhàn với tổng số tiền là 13 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhiều lần nhận tiền từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với tổng số tiền là 9,1 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Nhường được nhận 450 triệu đồng, bị can Nguyễn Hạnh Chung được nhận 100 triệu đồng.

Từ năm 2015-2017, nhóm Tổng công ty Sông Hồng đã 3 lần đưa tiền cho bị can Trần Văn Tuynh, tổng số tiền là 6 tỉ đồng. Sau đó, bị can Tuynh đưa tiền cho ông Chiến, ông Quỳnh, ông Chung, ông Nhường. Phần còn lại 3,2 tỉ đồng, Tuynh giữ lại sử dụng chi tiêu cá nhân.

Tổng cộng 2 tuyến đấu thầu, ông Chiến đã nhận 14 tỉ đồng, ông Quỳnh nhận 10,1 tỉ đồng, ông Nhường nhận 750 triệu đồng, ông Chung nhận 600 triệu đồng.