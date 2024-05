Bà Rịa-Vũng Tàu: 3 địa phương triển khai đề án thu phí sử dụng tạm vỉa hè 22/05/2024 20:54

Chiều 22-5, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội thảo đánh giá kết quả và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả chủ trương chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Chỉnh trang đô thị trên nhiều lĩnh vực

Từ tháng 3-2023, tỉnh đã phát động phong trào thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị trên các lĩnh vực như: xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Trong đó, chọn huyện Côn Đảo là địa bàn kiểu mẫu về chỉnh trang đô thị. Các địa phương còn lại chọn mỗi huyện ít nhất hai phường, một thị trấn để xây dựng đơn vị kiểu mẫu, từng bước nhân rộng ra các địa bàn khác.

Qúa trình thực hiện, hình ảnh đô thị, kể cả các khu vực nông thôn được cải thiện nhiều mặt, phục vụ du khách và người dân trong các dịp lễ, tết.

Bà Rịa-Vũng Tàu tạo có nhiều giải pháp chỉnh trang đô thị, tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách. Ảnh: TK

Bên cạnh đó, các không gian công cộng hiện hữu được nâng cấp, cải tạo ngày càng hoàn thiện; các đề xuất không gian công cộng mới có điểm nhấn kiến trúc đẹp đã thu hút và tạo nhiều ấn tượng cho du khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đáng chú ý, một số dự án lớn phục vụ trực tiếp cho du lịch được quan tâm và tập trung triển khai thực hiện gồm: Quy hoạch chi tiết trục Thùy Vân – Bãi Sau, Vũng Tàu; tổ chức khu dịch vụ chợ đêm TP Bà Rịa; khu phố Đêm, cầu ngắm biển tại Xuyên Mộc, công viên bãi tắm công cộng Hồ Tràm,...

3 địa phương triển khai đề án thu phí sử dụng tạm vỉa hè gồm Vũng Tàu, Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ. Ảnh minh họa: TK

Đồng thời, đề án thu phí sử dụng tạm vỉa hè tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ kết hợp trang bị hệ thống camera an ninh và giám sát giao thông, camera giám sát tại các khu vực công cộng góp phần lớn trong đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tạo tâm lý yên tâm cho du khách và người dân trong khu vực.

Bà Rịa-Vũng Tàu, thiếu bãi đậu xe...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu còn những hạn chế cần khắc phục. Đó là tình trạng đậu xe ô tô trên các tuyến đường có biển báo cấm, trên vỉa hè, đặc biệt tại các khu vực chung cư, tại một số nhà hàng, quán ăn, quán cà phê,...

Các dự án đầu tư xây dựng bãi đậu xe công cộng tiến độ còn rất chậm, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ, ngày cuối tuần ở khu vực TP Vũng Tàu. Một số địa phương chưa triển khai hiệu quả đề án thu phí sử dụng tạm vỉa hè, tái diễn lấn chiếm vỉa hè.

Tình trạng lén lút đổ rác bừa bãi vẫn còn diễn ra ở một số nơi. Ảnh minh họa: VT

Tình trạng xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trái phép, không phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, xây dựng trái phép trong đất rừng vẫn còn xảy ra tại một số địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Đặc biệt tại một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn còn xảy ra xây dựng công trình khi chưa hoàn thành thủ tục đất đai, không phép, sai phép.

Tại hội thảo, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào chỉnh trang đô thị chưa được triển khai sâu rộng và đồng đều tại các địa phương; chủ yếu tập trung ở các khu vực trung tâm, các trục đường chính đô thị; chưa có nhiều mô hình chỉnh trang đô thị kiểu mẫu được nhân rộng.

Một công trình vi phạm tại Vũng Tàu đã có quyết định cưỡng chế. Ảnh: NK

Do đó, tỉnh mong muốn nhận được những ý kiến tham luận từ các chuyên gia, những kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp thực hiện phong trào. Cùng đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập để nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị của Bà Rịa-Vũng Tàu.