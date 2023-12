Bà Rịa- Vũng Tàu: Bắt tài xế chở hàng cấm bỏ cả xe ô tô khi bị truy đuổi

Chiều 20-12, theo thông tin của PLO, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã bắt giữ hai người, trong đó có tài xế nghi chở hàng cấm bỏ cả ô tô để trốn chạy khi bị truy đuổi mà PLO đã phản ánh trước đó.

Theo thông tin ban đầu, sáng 20-12, Tổ công tác thuộc phòng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp công an TP Vũng Tàu và công an phường 11, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường 11.

Hiếu - người chở hàng cấm bị công an bắt giữ đưa quay lại hiện trường nơi bỏ lại xe ô tô trên đường 2/9, Vũng Tàu. Ảnh: CA

Khi đến đoạn đường 2-9 thuộc địa Khu phố 1, phường 11, Tổ công tác phát hiện Phan Trọng Hiếu (21 tuổi, trú tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) đang chuyển hàng hóa từ xe ô tô biển số 60K-360.05 sang xe ô tô biển số Bà Rịa- Vũng Tàu 72A-556.36 do Nguyễn Văn Duẩn (43 tuổi trú tại phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Vì vậy, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện Hiếu đang chuyển 2.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu (2.500 bao thuốc lá hiệu JET và 500 bao thuốc lá hiệu Hero) sang xe ô tô biển số 72A-556.36 cho Duẩn. Lúc này, đối tượng Hiếu lên xe ô tô biển số 60K-360.05 lái bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, Hiếu đã tông và kéo theo xe máy của Tổ công tác đi một đoạn đoạn khoảng 300m. Sau một thời gian, Hiếu bị Tổ công tác khống chế…Duẩn cũng đã bị tổ tuần tra tạm giữ.

Một phần số hàng trên xe của các đối tượng. Ảnh: CA

Quá trình làm việc Hiếu và Duẩn không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ đối với số thuốc lá điếu nói trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Như PLO thông tin, khi Hiếu bỏ chạy kéo theo xe máy đến đoạn qua vòng xoay bệnh viện Vũng Tàu một đoạn thì dừng lại mở cửa (vẫn nổ máy xe) để bỏ trốn. Nhiều người dân đi đường chứng kiến và ban đầu nghĩ đây là một vụ tai nạn giao thông.

Tuy nhiên sau đó người của tổ công tác đã đến hiện trường và thông tin ban đầu đây là đối tượng nghi vấn chở hàng cấm bỏ chạy khi bị truy đuổi.

TRÙNG KHÁNH