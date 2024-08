Bà Rịa - Vũng Tàu: Công an tạm giam chủ tàu cá tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép 16/08/2024 15:42

(PLO)- Vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để đánh bắt thủy sản, được Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố để điều tra từ 4-7, sau đó chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh để xử lý.

Ngày 16-8, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Bé (57 tuổi, chủ tàu cá ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để đánh bắt thủy sản, theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Như PLO thông tin, trước đó ngày 4-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án trên và sau đó Viện KSND tỉnh có quyết định chuyển vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Bé vừa là chủ vừa là thuyền trưởng. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 đến tháng 4-2024, ông Bé đã 2 lần tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để đánh bắt thủy sản.

Cơ quan An ninh Điều tra phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá, tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với chủ tàu cá tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ảnh: T. HUY

Trong đó, ngày 26-4, ông Bé điều khiển tàu cá do mình làm chủ, trên có 5 thuyền viên đi từ cảng cá Bến Đá, phường 5, TP Vũng Tàu để đánh bắt thủy sản. Khoảng 1 tuần sau, vì lượng khai thác thấp, ông Bé nảy sinh ý định đưa tàu cá vượt ranh giới để đi khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Tối 3-5, khi tàu chạy đến khu vực biển giáp ranh giữa Việt Nam và nước bạn dù đã được lực lượng chức năng thông báo bằng bộ đàm yêu cầu cho tàu quay lại nhưng ông Bé không chấp hành. Lúc này, ông Bé tắt các thiết bị trên tàu để tránh bị phát hiện và tiếp tục đánh bắt ở vùng biển nước bạn.

Ông Nguyễn Bé (chủ tàu cá ngụ Bình Định) bị bắt giam vì tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép để đánh bắt thủy sản. Ảnh: T. HUY

Quá trình đánh bắt, ông Bé dùng một số thủ đoạn để giả trang là tàu cá nước bạn để không bị phát hiện, bắt giữ. Khoảng 10 ngày sau khi đánh bắt được một lượng hải sản nhất định, ông Bé cho tàu quay trở về vùng biển Việt Nam, sau đó về bờ vào ngày 17-5.

Khi tàu về bờ, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận thông tin tố giác của người dân về việc ông Bé đưa tàu đi đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin tố giác, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định…