Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị sửa toàn bộ mặt đường Quốc lộ 51

Ban An toàn Giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ quý 4- 2023 và năm 2024.

Tai nạn giao thông kéo giảm cả 3 tiêu chí

Theo Ban An toàn giao thông, trên đường bộ, trong 9 tháng đầu năm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã thực hiện 9.827 ca tuần tra kiểm soát với hơn 40.400 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 27.554 trường hợp, trong đó có hơn 5.100 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, hơn 7.200 trường hợp vi phạm tốc độ, 494 trường hợp quá tải, 5.591 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 20 trường hợp vi phạm về ma túy.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt với tổng số tiền nộp Kho bạc nhà nước gần 70 tỉ đồng; tạm giữ 891 ô tô, 8.285 mô tô, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 7.236 trường hợp.

Cảnh sát giao thông TP.Vũng Tàu tuần tra kiểm soát xử lý về vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: TK

Cơ quan chức năng cũng gửi thông báo 4.669 trường hợp với các lỗi vi phạm và kết quả là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.849 trường hợp.

Trên đường thủy đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 616 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 597 trường hợp.

Công an tỉnh và công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát duy trì trật tự ATGT trên các tuyến đường. Do đó, trong 9 tháng đầu năm không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn.

Toàn tỉnh đã xảy ra 280 vụ tai nạn làm 149 người tử vong. Trong đó riêng Quốc lộ 51 xảy ra 34 vụ, làm chết 21 người, bị thương 22 người. Tuy nhiên so sánh với cùng kỳ năm 2022, tổng số vụ tai nạn và va chạm giao thông giảm trên cả ba tiêu chí. Trên đường thủy không có vụ tai nạn.

Quốc lộ 51 xuống cấp, hư hỏng

Tình hình vận tải dịp lễ, Tết được bảo đảm tốt, năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ được nâng cao, không để xảy ra hiện tượng người dân không có phương tiện đi lại; ANTT tại các bến xe được đảm bảo; Công tác đầu tư, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm.

Đặc biệt là các công tác tổ chức giao thông, bảo trì sửa chữa kết cấu hạ tầng, chú trọng tập trung xử lý các khu vực thường xảy ra TNGT, điểm tiềm ẩn TNGT được triển khai kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

9 tháng đầu năm 2023, đã xảy ra 34 vụ TNGT làm 21 người tử vong trên Quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: MK

Bên cạnh những mặt đạt được còn một số tình trạng hạn chế, tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để làm nơi kinh doanh, buôn bán, họp chợ, trông giữ xe còn xảy ra phổ biến…

Số lượng, mật độ phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây ngày càng tăng cả về số lượng và chủng loại. Do vậy đã gây áp lực không nhỏ lên hạ tầng giao thông.

Mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; hệ thống đường bộ còn nhiều điểm giao cắt đồng mức, bị che khuất tầm nhìn, gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến an toàn cho mọi người tham gia giao thông. Đặc biệt các tuyến Quốc lộ 51, đường nội thị trung tâm TP.Vũng Tàu.

Kẹt xe tại nút giao trên Quốc lộ 51 khi có một vụ TNGT xảy ra. Ảnh: Mạnh Khá

Về các kiến nghị, Ban ATGT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị hiện tuyến đường Quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh đã xuống cấp, hư hỏng và ghi nhận số người tử vong do TNGT trên tuyến rất cao.

Do đó, kiến nghị Bộ GTVT xem xét chỉ đạo Cục đường bộ Việt Nam chủ trì khảo sát, có phương án sửa chữa lại toàn bộ mặt đường để bảo vệ kết cấu công trình.

Đồng thời xem xét phương án đầu tư các nút giao khác mức tại các vị trí nút giao trong quy hoạch nhằm bảo đảm tránh ùn tắc và nâng cao an toàn cho tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh.

TRÙNG KHÁNH