Chiều 28-8, tại hội nghị trực tuyến với Chính phủ và các địa phương, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có báo cáo về kết quả xử lý các vụ việc liên quan đến vi phạm về hệ thống giám sát hành trình (VMS) tàu cá tại địa phương; kết quả xử lý 2 cảng cá liên quan.

Theo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, thời gian qua tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế mà Đoàn thanh tra EC lần thứ 4 chỉ ra.

Tỉnh tập trung vào phát hiện, điều tra và xác minh thông tin để xử lý vi phạm về VMS và xử lý 2 cảng cá liên quan đến hợp thức hóa nguyên liệu.

Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bộ tư lệnh vùng 2 Hải quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3, 4 và các tỉnh, thành thực hiện đồng bộ các biện pháp theo dõi trên hệ thống quản lý tàu cá, qua đó các cơ quan chức năng của tỉnh tập trung điều tra, hiện đã khởi tố 3/4 vụ việc vi phạm.

Riêng về xử lý cảng cá (Hưng Thái và Xí nghiệp Cơ khí tàu thuyền) vi phạm xác nhận nguồn gốc nguyên liệu, Bộ NN&PTNT đã chủ động và đình chỉ, đưa ra khỏi danh sách cảng cá chỉ định.

Tại địa phương, công an tỉnh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại 2 cảng này.

Hiện công an tỉnh chuẩn bị ra kết luận điều tra, chuyển sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố theo quy định.

Bên cạnh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật các tổ chức cá nhân hoạt động khai thác thủy sản, tỉnh cũng đã nhận thức được tồn tại, hạn chế của các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ.

UBND tỉnh đã nghiêm túc kiểm điểm, xử lý kỷ luật khiển trách 3 cá nhân, đồng thời phê bình các tập thể có liên quan. Ngoài ra, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ban hành quyết định kỷ luật khiển trách đối với 2 cá nhân.

Trong thời gian tới, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, địa phương, đơn vị tăng cường kiểm soát 24/24 tàu cá hoạt động ra vào cảng và trên biển qua hệ thống quản lý tàu cá (VMS), kịp thời phối hợp với các lực lượng chấp pháp trên biển khi phát hiện tàu cá ngắt kết nối, di chuyển đến gần ranh giới trên biển với các nước để xử lý theo quy định.

Tỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mất kết nối hành trình tàu cá. Khi phát hiện vi phạm thì lập tức điều tra, xử lý ngay.

Tỉnh cũng tập trung chỉ đạo đưa ra truy tố, xét xử công khai các vụ tàu cá, cá nhân ở cảng cá vi phạm để cảnh tỉnh và phòng ngừa chung, kết hợp với tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con ngư dân.

Xây dựng chương trình, kế hoạch, kịch bản làm việc với Đoàn thanh tra EC lần thứ 5 khi đến kiểm tra tại Bà Rịa- Vũng Tàu...

4 vụ việc vi phạm về giám sát hành trình tàu cá đã khởi tố và đang điều tra

Thứ nhất, vụ việc tàu cá BV-4053-TS lưu giữ 6 thiết bị giám sát hành trình. Ngày 16-8, công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Thứ hai, vụ việc 19 tàu cá tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền tháo thiết bị giám sát hành trình gửi trên tàu cá tỉnh Bình Thuận (BTh-89576-TS). Ngày 27-5, Cơ quan ANĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Vụ thứ 3 là vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép thì ngày 13-8, Cơ quan ANĐT công an tỉnh đã khởi tố bị can và sau đó bắt bị can để tạm giam đối với chủ tàu Nguyễn Bé (tàu Bình Định số hiệu BĐ-30933-TS).

Vụ 4 tàu cá BV-97057-TS, BV-97978-TS, BV-97607-TS và BV-95705-TS tháo gỡ và lưu giữ thiết bị giám sát hành trình, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cơ quan ANĐT đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.