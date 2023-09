Bà Rịa-Vũng Tàu: Sẽ công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm về PCCC

Sáng 15-9, trao đổi với PLO, ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết, sở vừa có văn bản hỏa tốc đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh về việc triển khai Công điện số 796/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sau vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vừa qua.

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hiện có 49 chung cư với hơn 16.200 căn hộ, tập trung chủ yếu tại TP Vũng Tàu. Trong đó không có các chung cư mini với số lượng người thuê tập trung đông như ở một số địa phương khác.

Đa số các chung cư có hệ thống PCCC và lối thoát hiểm rộng, không gây cản trở cho công tác PCCC nếu có sự cố. Ngoài ra, trong quá trình cấp phép xây dựng các chung cư, Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm ngặt các quy định về PCCC, thoát hiểm.

TP Vũng Tàu là địa phương tập trung nhiều nhà chung cư, khách sạn, nhà hàng. Ảnh minh họa:TK

Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số chung cư cũ, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn, tập trung tại TP Vũng Tàu. Cơ quan chức năng đã kiểm định và xác định nguy cơ mất an toàn ở cấp độ C và buộc phải di dời người dân. Bên cạnh đó, các chung cư còn không bảo đảm an toàn về xây dựng, kết cấu sau nhiều năm đưa vào sử dụng.

Nhằm ngăn chặn các sự cố cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), Sở Xây dựng đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của trung ương về tỉnh công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

Sở này yêu cầu thực hiện tốt công tác quản lý về PCCC&CNCH tại các trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC; để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát…

Công tác tuyên truyền, kiểm tra việc đảm bảo PCCC ở các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, tổ chức cần được thực hiện thường xuyên. Ảnh minh họa: TK

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC; chỉ nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của Cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH theo quy định.

Các địa phương kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở có nguy cơ cháy cao, tập trung đông người, như: nhà chung cư, khách sạn, nhà hàng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các KCN, nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường…

Kiên quyết đình chỉ, ngừng hoạt động, thu hồi giấy phép kinh doanh và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh khi không đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát, đình chỉ hoạt động và có kế hoạch di dời các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ, độc hại ra khỏi khu dân cư.

Công an huyện Xuyên Mộc kiểm tra công tác PCCC tại cơ sở kinh doanh. Ảnh: XM

Sở Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện các giải pháp về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, trọng tâm là: Vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị một bình chữa cháy, mỗi gia đình ít nhất có một người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn…

Song song, tăng cường rà soát, chấn chỉnh đối với việc lắp đặt lưới bảo vệ ở khu vực ban công, lô-gia của các căn hộ chung cư, nhà cao tầng; nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Xem xét công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm về PCCC& CNCH trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật về tăng cường hiệu quả phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự có thể xảy ra.

Đối với các cơ sở có vi phạm về PCCC&CNCH đã được cơ quan có thẩm quyền kiến nghị, yêu cầu khắc phục mà cố tình không thực hiện hoặc không đảm bảm yêu cầu về lối thoát nạn, đường thoát nạn, thì phối hợp với các cơ quan chức năng thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và các giấy phép có liên quan theo quy định.

Người dân chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng PCCC (PLO)- Trong những vụ cháy xảy ra thời gian qua, đa số người thiệt mạng đều vì lý do ngạt khói, không biết cách bảo vệ mình thoát khỏi đám cháy.

Công an TP.HCM tổng kiểm tra PCCC tại các chung cư mini (PLO)- Công an TP.HCM đang cấp bách triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát các mô hình nhà trọ tập trung đông người, phát hiện sai phạm sẽ xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn về PCCC cho nhân dân vào các khung giờ vàng (PLO)- Công an các địa phương tiếp tục phối hợp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho nhân dân.

TRÙNG KHÁNH