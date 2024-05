'Bác cả' công ty Bankland mua biệt thự, shophouse từ tiền của nhà đầu tư 22/05/2024 16:01

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo đa cấp biến tướng, tiền ảo liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland.

CQĐT đề nghị truy tố Vũ Đức Tĩnh và 5 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác minh dòng tiền

Theo kết luận điều tra, bị can Vũ Đức Tĩnh (43 tuổi, ở TP.HCM) chỉ đạo Nguyễn Thị Như (39 tuổi), Quản Văn Dương (40 tuổi) thành lập Công ty Bankland có trụ sở tại Hà Nội và để hai người này lần lượt giữ chức vụ TGĐ và Chủ tịch HĐQT.

Mặc dù Tĩnh chỉ giữ vị trí cố vấn cấp cao của công ty và được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp nhưng thực tế, mọi hoạt động của Bankland đều do Tĩnh chỉ đạo.

Bị can Tĩnh chỉ đạo Dương, Như tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi góp vốn cùng kinh doanh như: bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế…

Nhóm bị can mời gọi nhà đầu tư hợp tác cùng kinh doanh với kỳ hạn từ 6-72 tháng, trả lãi theo ngày với mức lãi suất 3-5,1% tháng (43,2%/năm). Khách hàng là nhà đầu tư còn được công ty hứa đối ứng cho sang tên 1 sổ đỏ giá trị bằng 45% mức đầu tư.

Tổng cộng, có 4.736 cá nhân đã ký hợp đồng và nộp tổng số tiền 464 tỉ đồng cho Công ty Bankland.

CQĐT đã tiến hành làm việc với các kế toán Công ty Bankland để làm rõ dòng tiền thu của các nhà đầu tư. Theo đó, số tiền thu được, Công ty này đã chi tạm ứng, chi hoa hồng, chi thưởng, chi lương, chi sự kiện…

Đặc biệt, Công ty chi cho bị can Tĩnh số tiền hơn 179 tỉ đồng với nội dung “chuyển Bác cả” - biệt danh của Tĩnh trong Công ty Bankland. Ngoài ra, còn có hơn 52 tỉ đồng chia lợi nhuận, chuyển cho TGĐ Như là hơn 5 tỉ đồng.

Đem tiền nhà đầu tư mua bất động sản

Tại CQĐT, Tĩnh khai đã sử dụng tiền huy động được của các nhà đầu tư để mua bất động sản ở nhiều nơi, trong đó có biệt thự, shophouse, căn hộ ở TP Hạ Long (Quảng Ninh), TP Phú Quốc (Kiên Giang).

Các bất động sản này được đứng tên các bị can Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Văn Minh.

Trong đó, cơ quan điều tra xác định, dự án tại Phú Quốc của tập đoàn trên có Vân, Đức Minh, Văn Minh đứng tên ký hợp đồng mua bán nhưng do Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc đứng tên ký hợp đồng.

Phía Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc đã cung cấp 3 hợp đồng mua bán đều đứng tên bị can Vân. Tuy nhiên, các bất động sản này chưa được đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cơ quan điều tra đã yêu cầu công ty này cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan đến việc nộp tiền mua bán các căn hộ, shophouse, biệt thự đồng thời ngăn chặn toàn bộ các giao dịch chuyển nhượng, mua bán tài sản này.

Ngoài ra, theo lệnh của Tĩnh, Vân đã nộp khoảng 10 tỉ đồng để mua hai căn biệt thự, shophouse tại dự án ở Hạ Long, Quảng Ninh. Cũng giống với việc mua bán trên, Vân không trực tiếp ký hợp đồng mua bán mà thông qua Công ty Bất động sản Mặt trời 2.

Xác minh tại Công ty Bất động sản Mặt trời 2, doanh nghiệp này xác nhận có thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng cá nhân tên Ngô Minh Tuấn (do Vân chỉ định đứng tên mua) thể hiện qua hai văn bản thỏa thuận. Song đến ngày 8-11-2023, hai bên đã chấm dứt các thỏa thuận.

Công ty Bất động sản Mặt trời 2 phải trả cho ông Tuấn hơn 11 tỉ đồng mà ông này thanh toán trước đó. Ông Tuấn thừa nhận có việc đứng tên hộ đã ký thanh lý thỏa thuận do dự án vướng thủ tục pháp lý không triển khai được. Hiện, ông Tuấn chưa nhận được số tiền hơn 11 tỉ đồng nói trên.

CQĐT đã yêu cầu phía công ty chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản của đơn vị để phục vụ điều tra, song đến nay, doanh nghiệp chưa thực hiện.

Ngoài các tài sản trên, Tĩnh còn nhờ bị can Nguyễn Văn Minh đứng tên mua căn hộ tại tòa nhà The Nine (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Căn hộ này được mua lại của một cá nhân khác. Đến nay do Minh chưa nộp lệ phí trước bạ nhà đất nên sổ đỏ vẫn do Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hà Nội quản lý. Cơ quan điều tra đã ra lệnh kê biên tài sản với căn hộ này.