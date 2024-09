Bạc Liêu: Tạm giữ hơn 2.600 sách có dấu hiệu giả 04/09/2024 21:20

Trong đợt kiểm tra về phòng chống in lậu đầu năm học ở tỉnh Bạc Liêu, cơ quan chức năng đã phát hiện, tạm giữ hơn 2.600 sách có dấu hiệu giả, bao gồm sách giáo khoa và sách bài tập.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính chống in lậu tỉnh Bạc Liêu tác nghiệp. Ảnh: Trọng Nguyễn

Số sách này được tìm thấy tại hai hiệu sách ở phường 1, TP Bạc Liêu và ở phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Toàn bộ số sách này bị tạm giữ để xử lý tiếp theo.

Hiện tượng xác định số sách giáo khoa này có dấu hiệu giả bao gồm không có hóa đơn, chứng từ; chưa được kiểm duyệt nội dung...

Các đơn vị đã thực hiện cuộc kiểm tra chống in lậu này bao gồm Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bạc Liêu và Đội phòng chống in lậu liên ngành tỉnh Bạc Liêu.