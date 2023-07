(PLO)- Bãi phế liệu dưới gầm cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã được di dời đi nơi khác, trả lại mặt bằng nguyên trạng.

Chiều 18-7, phóng viên PLO ghi nhận tại bãi phế liệu dưới gầm cao tốc TP.HCM - Trung Lương, các vật dụng trong bãi phế liệu đã được chuyển đi nơi khác, dần trả lại hiện trạng ban đầu cho hành lang an toàn đường cao tốc.

Trước đó, người dân tại ấp 1, xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An phản ánh, cặp đường song hành cao tốc TP.HCM- Trung Lương đoạn qua Km35, đoạn thuộc địa bàn xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An (Long An), phía dưới gầm cao tốc TPHCM - Trung Lương) xuất hiện một bãi phế liệu rộng khoảng 200 mét vuông. Hoạt động suốt thời gian dài vừa qua.

Tại đây, xe tải vận chuyển phế liệu từ nơi khác đưa đến tập kết tại đây, sau đó phế liệu sẽ được phân loại rồi đưa đi nơi khác. Sau khi phế liệu phân loại những phần không sử dụng được thì được đốt hoặc vứt bỏ... Nơi đây có chứa nhiều loại giấy, bao bì, bình nhựa, ống nhựa và nhiều loại khác rất dễ gây cháy.

Theo phản ánh của người dân, hàng rào bảo về hành lang dưới chân cầu Tân An, cặp đường dân sinh cao tốc TP.HCM- Trung Lương đã bị cắt bỏ để các xe tải có thể ra vào để lên xuống hàng.

Thông tin từ UBND xã Hướng Thọ Phú cho biết, bãi tập kết phế liệu này là của ông D.H.H (32 tuổi, ngụ xã Hướng Thọ Phú, TP. Tân An) kinh doanh phế liệu. Ngay sau khi nhận được phản ánh, lực lượng Công an xã đã đến tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính về vi phạm hành lang an toàn đường bộ để tập kết phế liệu. Đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở di dời bãi phế liệu ra khỏi khu vực, trả lại hiện trạng như ban đầu.

DƯƠNG KHÔI - KIM HƯỚNG