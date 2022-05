Bài thi khoa học xã hội hút thí sinh thi tốt nghiệp THPT.

Tính đến 17 giờ ngày 13-5, học sinh (HS) lớp 12 trên cả nước đã hoàn tất đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trực tuyến. Thống kê tại nhiều trường cho thấy bài thi khoa học xã hội (KHXH - lịch sử, địa lý, giáo dục công dân) tiếp tục được nhiều HS lựa chọn.

Nhiều học sinh chọn bài thi khoa học xã hội

Tại Trường THPT Nguyễn Du (quận 10), Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Phú cho biết năm nay trường có khoảng 500 HS lớp 12 dự thi tốt nghiệp. Qua thống kê, có đến 50% (khoảng 250 em) chọn bài thi KHXH, còn lại chọn bài khoa học tự nhiên.

Theo ông Phú, trường triển khai cho HS đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến rất thuận lợi, đến ngày 6-5 đã hoàn tất. Nhờ chuẩn bị, phổ biến và hướng dẫn chi tiết cho HS khá sớm và kỹ lưỡng, các em lại học online một thời gian dài nên thao tác trên máy tính rất thông thạo, không có trục trặc lớn trong quá trình đăng ký.

Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) năm nay có 420 HS lớp 12. Trong đó, gần 40% chọn bài thi KHXH với năm lớp, gần 60% chọn khối tự nhiên để xét tuyển ĐH với chín lớp. Theo lãnh đạo trường, việc chọn bài thi để thi tốt nghiệp và xét tuyển ĐH được HS xác định từ lớp 11, qua đó trường cũng tổ chức lớp học theo lựa chọn môn học của HS để các em được học nâng cao theo lộ trình.

Thống kê tại nhiều trường cho thấy năm nay bài thi KHXH (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân) tiếp tục được nhiều HS lựa chọn.

Đại diện một trường THPT ở TP Thủ Đức cho biết trong số khoảng 700 HS lớp 12 của trường, gần một nửa chọn bài thi KHXH, so với năm trước thì tỉ lệ nhỉnh hơn. Lý do đây là bài thi các em dễ học ôn và dễ có điểm để xét tốt nghiệp THPT hơn bài thi khoa học tự nhiên. Hơn nữa, do năm nay dịch bệnh kéo dài, việc học bị ảnh hưởng nhiều nên HS chọn phương án an toàn hơn. Nhiều trường ĐH, ngành ĐH cũng có các tổ hợp xét tuyển liên quan đến nhóm môn xã hội, thuận lợi hơn cho các em khi xét tuyển.

Theo Bộ GD&ĐT, đến thời điểm 17 giờ ngày 13-5 đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Trong đó, tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHTN là 319.676 (chiếm 31,94%), tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHXH là 555.813 (chiếm 55,53%). Số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT là 103.374 (chiếm 10,33%); số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh là 38.108 (chiếm 3,81%); số thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh là 859.531 (chiếm 85,87%).

Tổng lực ôn tập cho học sinh lớp 12

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10), cho biết trường đã hoàn tất chương trình chính khóa, bắt đầu ôn tập cho HS lớp 12 từ đầu tháng 5. Trường ôn tập theo nguyện vọng của các em, phân làm hai nhóm chọn bài thi KHXH và tự nhiên. Các em được tập trung ôn sáu môn học chính để dự thi tốt nghiệp THPT, riêng những em chọn bài thi nào sẽ được ôn tăng cường thêm tiết những môn học thuộc bài thi đó.

“Năm nay HS lớp 12 bị ảnh hưởng nhiều vì dịch COVID-19. Do đó thời gian này, giáo viên sẽ vừa củng cố kiến thức bị thiếu hụt khi học online cho các em, vừa kết hợp luyện tập các dạng đề thi, bài tập nâng cao để trau dồi kỹ năng. Trường cũng duy trì các tiết luyện tập yoga trong giờ học giúp các em thoải mái, khỏe khoắn hơn” - ông Phú chia sẻ.

Tại Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), từ ngày 16-5 sẽ bắt đầu lịch ôn tập cho HS 14 lớp khối 12 ở những môn học sẽ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH-CĐ.

Theo đó, trường tập trung dạy toàn bộ số tiết trong tuần cho các môn HS sẽ dự thi cuối cấp. Các môn thi bắt buộc như ngoại ngữ, toán và ngữ văn hoặc những môn thi dùng để xét tuyển ĐH, mỗi môn sẽ học 5-7 tiết/tuần. Các môn còn lại sẽ học 3-4 tiết/tuần. Bên cạnh tăng cường tiết học trực tiếp, ở từng bộ môn, trường sẽ tổng hợp thắc mắc của các em trong quá trình học để giáo viên bộ môn thực hiện bài hướng dẫn gửi lên website của trường và trang học liệu của khối 12 cho HS ôn luyện thêm.

Trường THPT Phú Nhuận năm nay có hơn 800 HS lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT. Hiện trường đang kiểm tra học kỳ để hoàn thiện chương trình chính khóa trong tháng 5. Từ đầu tháng 6 sẽ tập trung ôn tập cho HS để thi tốt nghiệp THPT theo từng ban các em đã lựa chọn và để các em nâng cao kiến thức nhằm có kết quả tốt xét tuyển vào ĐH.

Trường dự kiến sẽ dạy 28 tiết/tuần. Trong đó, các môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ sẽ ôn 6-7 tiết/tuần/môn, những môn còn lại là ba tiết/tuần/môn. Năm nay, trường cũng tổ chức hai lần thi thử. Lần một cuối tháng 1 vừa qua, lần hai dự kiến vào cuối tháng 6.

Tương tự, Trường THPT Thạnh Lộc (quận 12) năm nay cũng có hơn 500 HS lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Trường sẽ bắt đầu ôn tập cho các em từ đầu tháng 6 với 30 tiết/tuần cho sáu môn. HS được tổ chức ôn tập theo từng phân ban đã chọn để thi tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, em nào yếu sẽ được giáo viên hướng dẫn, phụ đạo thêm trong các buổi học hoặc trực tuyến.•