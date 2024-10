Bản án nào cho đôi vợ chồng Tú 'ác', giám đốc 2 công ty khai thác khoáng sản ở Bình Thuận? 10/10/2024 14:39

Mới đây, đôi vợ chồng Tú 'ác' và vợ là giám đốc công ty khai thác khoáng sản đã bị khởi tố vì có hành vi khai man, trốn thuế và khai thác, kinh doanh trái phép khoáng sản nhằm trục lợi cá nhân.

Trước đó, vào 15 giờ 30 ngày 20-9, khoảng 100 cảnh sát thuộc các lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận do Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, trực tiếp chỉ huy đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt (ở huyện Hàm Tân). Trần Văn Thuận (55 tuổi, tức Tú ác) được xem là “ông trùm” khai thác khoáng sản ở Bình Thuận khoảng hơn 20 năm qua. Ông này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố tội vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).