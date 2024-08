Bạn đọc ủng hộ đề xuất trừ sạch điểm bằng lái với nhiều hành vi vi phạm 06/08/2024 15:44

Trên các số báo trước, Pháp Luật TP.HCM đưa thông tin một số đề xuất của Bộ Công an về quy định trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX) và giảm mức phạt đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức thấp. Đây là các nội dung trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vừa được Quốc hội thông qua (hiệu lực từ 1-1-2025), do Bộ Công an soạn thảo.

Sau khi báo đăng, các bài viết ghi nhận nhiều ý kiến khác nhau từ bạn đọc và chuyên gia.

Phạt để người vi phạm sửa chữa

Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM cho rằng việc giảm mức phạt đối với người vi phạm nồng độ cồn ở mức thấp là rất văn minh, lịch sự và đúng với kiến nghị mà mà Hiệp hội đã gửi nhiều lần.

Theo ông Tính, mức phạt về nồng độ cồn hiện hành là 6-8 triệu đồng cho mức 1, mức 2 là 12 triệu đồng trở lên và mức 3 từ 30 triệu đồng trở lên là quá nặng. Bởi lẽ, chỉ với mức 1 đã “bay” một tháng lương của công nhân. Vì vậy, việc xem xét giảm mức phạt là phù hợp.

“Chúng tôi cũng từng kiến nghị các cấp có thẩm quyền vấn đề này khi xây dựng Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực giao thông, vì các nước tiên tiến đều hướng đến vấn đề nhân văn. Tức là chúng ta xử phạt để người vi phạm sửa chữa chứ không nên quá nặng nề”- ông Tính cho hay.

Tài xế xe tải điều khiển phương tiện chạy ngược chiều trên đoạn cao tốc Diễn Châu - Nghi Sơn. Ảnh: Đ.LAM

Góp ý cho dự thảo Nghị định, bạn đọc Nguyễn Thế Hùng cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc giảm mức phạt đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức thấp và cho rằng “đây là sự tiến bộ đáng ghi nhận”.

Tuy nhiên, bạn đọc Nguyễn Thế Hùng cho rằng việc không quy định ngưỡng đối với nồng độ cồn vẫn chưa thực sự phù hợp khoa học và thực tiễn, còn kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội. “Cân nhắc chỉ nên nhắc nhở với lỗi vi phạm nồng độ cồn thấp"- bạn đọc Nguyễn Thế Hùng viết.

Ngược lại, bạn đọc Thảo lại quả quyết cho rằng: “Phạt nặng vào mới không uống rượu, bia gây tai nạn, chứ nhẹ mấy ai sợ”.

Cần tăng nặng hành vi đi ngược chiều trên cao tốc

Liên quan đến quy định trừ điểm bằng lái xe, ông Lê Trung Tính cho rằng đây là động tác nhắc nhở để người điều khiển xe tránh tái phạm là một việc làm nhân văn. Người lái xe sẽ ý thức được hành vi của mình.

Bạn đọc đề xuất với những hành vi mà có tính chất nghiêm trọng như ma tuý, nồng độ cồn ở mức cao nên trừ sạch điểm để răn đe. Ảnh: MINH HOÀNG

Thêm vào đó, trừ điểm bằng lái khắc phục được hạn chế quy định hiện hành đó là lái xe vi phạm bị tước giấy phép lái xe. Vì đối với lái xe chuyên nghiệp, lái xe cho một đơn vị vận tải thì bằng lái còn mang tính chất “miếng cơm manh áo”, nếu bị tịch thu không khác gì phạt nguyên cả một gia đình.

“Do đó việc trừ điểm bằng lái là giải pháp hay hơn so với trước. Tuy nhiên, tôi cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền nên có giải pháp quản lý qua phần mềm, máy móc để minh bạch, công khai hơn so với ghi giấy, sổ tay như trước đây”- ông Tính kiến nghị.

Cũng theo vị Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách TP.HCM, với những hành vi mà có tính chất nghiêm trọng như ma tuý, nồng độ cồn ở mức cao nên trừ sạch điểm để răn đe. Còn một số hành vi khác nên có hình thức trừ điểm phù hợp với tính chất, mức độ để tài xế có thể khắc phục và ý thức được hành vi của mình, thay vì trừ kịch khung.

Đồng quan điểm, bạn đọc Thu Hiền bày tỏ đồng tình với quy định trừ điểm bằng lái xe. Đây là quy định tiến bộ được các nước phát triển áp dụng và trước đây chúng ta cũng từng có hình thức trừ điểm tương tự như vậy.

Tuy nhiên, bạn đọc Thu Hiền đề xuất hành vi lái xe đi lùi hoặc ngược chiều trên đường cao tốc cần phải trừ hết 12 điểm bằng lái, thay vì chỉ bị trừ 6 điểm như dự thảo. “Bởi lẽ, một số phương tiện đi lùi trên cao tốc là hành vi cố ý và nguy hiểm cho các phương tiện khác đang lưu thông ở tốc độ cao”- bạn đọc Thu Hiền góp ý.

Còn bạn đọc Minh Vũ đề nghị những trường hợp dùng ma túy thì tước bằng vĩnh viễn luôn.

Trong khi đó, bạn đọc Thao không phản đối quy định trừ điểm bằng lái xe đối với hành vi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, bạn đọc này cho rằng việc kiểm tra nồng độ cồn phải thực hiện theo quy định, tức phải có kế hoạch, kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, thời gian, tuyến đường...