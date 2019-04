13 ngày vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy

Tính đến hôm nay, 13 ngày đã trôi qua kể từ khi vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi), cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, sàm sỡ một bé gái trong thang máy tại khu chung cư Galaxy (quận 4, TP.HCM) bị phát hiện. Tuy nhiên, 13 ngày trôi qua vẫn chưa có kết luận chính thức nào về hành vi của ông Linh là có dấu hiệu phạm tội hay không.



Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy từ camera an ninh.

Người dân đang chờ đợi những động thái tiếp theo của cơ quan tố tụng đối với ông Nguyễn Hữu Linh để biết việc làm sai trái này sẽ được xử lý ra sao. Chúng tôi xin điểm lại toàn cảnh vụ việc này để bạn đọc dễ theo dõi.



Vụ sàm sỡ gây chấn động

Chiều 2-4, mạng xã hội đăng tải đoạn clip một bé gái tại chung cư Galaxy bị người đàn ông sàm sỡ trong thang máy. Hình ảnh cho thấy ngay khi cửa thang máy đóng, người đàn ông liền tiến lại gần ôm hôn bé gái, sàm sỡ ở những điểm nhạy cảm của nạn nhân.

Bé gái bước vội đến trước cửa thang, tuy nhiên, gã đàn ông vẫn cố tình kéo bé về phía mình. Ngay khi cửa thang máy mở, bé gái vội chạy nhanh ra ngoài.

Nhận được thông tin, Công an quận 4 nhanh chóng vào cuộc điều tra. Kết quả xác định người sàm sỡ bé gái nói trên chính là ông Nguyễn Hữu Linh.

Thừa nhận mình là người đàn ông trong thang máy, nhưng ông Linh nói rằng chỉ nựng bé gái mà thôi.

Vụ việc nhanh chóng gây chấn động dư luận. Phẫn nộ là cảm xúc của hàng triệu người dân khi họ biết người sàm sỡ bé gái lại là một cựu cán bộ cấp cao trong ngành kiểm sát, người từng giữ vị trí là “khắc tinh” của tội phạm.

Mới đây, Công an quận 4 báo cáo xin ý kiến Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM trích xuất camera lấy file gốc, hỗ trợ điều tra. Cơ quan này cũng đã làm việc với ông Linh, sau khi cựu phó VKS đến trình diện.



Nóng lòng, dư luận đã trừng trị cái sai bằng một hành vi sai khác ấy cái sai này là ném chất bẩn, viết bậy vào nhà riêng của ông Linh.

Xử nghiêm kể cả đã về hưu

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, hàng loạt cơ quan tố tụng cấp cao đã có những chỉ đạo “nóng” về xâm hại trẻ em.

Trong đó, VKSND Tối cao chỉ đạo viện trưởng VKSND TP.HCM phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu bé. Quan điểm của VKSND Tối cao là khẩn trương xác minh, phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm bất kể người đó là cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu.

Về phía mình, Bộ Công an cũng có văn bản yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý, giảm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Bộ này đề nghị lực lượng công an phải tiếp nhận kịp thời tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, khẩn trương xác minh, điều tra, truy tìm, bảo vệ nạn nhân. Ngoài ra, cần tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp loại tội phạm này, phối hợp với VKS và tòa án các cấp truy tố, xét xử nghiêm minh một số vụ án trọng điểm để răn đe, phòng ngừa.

Kiến nghị sớm khởi tố

Liên quan đến vụ việc, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã có văn bản lên tiếng chính thức. Theo đó, hội đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an quận 4, VKSND quận 4 khởi tố vụ án để điều tra về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo Điều 146 BLHS 2015. Hội cho rằng theo BLTTHS, tội danh này không quy định phải khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, do đó việc khởi tố không cần có đơn yêu cầu của gia đình cháu bé.

Theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, qua báo cáo của Chi hội Luật sư Bảo vệ quyền trẻ em thì vụ việc xảy ra đã mấy ngày nay nhưng vẫn chưa được cơ quan tố tụng khởi tố vụ án. Do đó, với chức năng tham gia thực hiện bảo vệ quyền trẻ em, hội phát biểu chính kiến và nêu kiến nghị nói trên.

Điều đáng nói, trong khi dư luận từng giờ mong mỏi vụ việc được làm sáng tỏ, hành vi của ông Linh phải bị xử lý nghiêm thì trên cả nước lại xảy ra liên tiếp các vụ việc xâm hại trẻ em khác. Đó là vụ một thầy giáo tại Hà Nội bị tố dâm ô 7 nam sinh trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi, vụ tên biến thái lẻn vào trường tiểu học ở Nha Trang (Khánh Hòa) để dâm ô nữ sinh lớp 5; vụ người đàn ông vì có hành vi hiếp dâm và dâm ô hai bé gái tại công viên gần đường Võ Văn Kiệt (quận 5, TP.HCM)...