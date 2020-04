Cách ly toàn xã hội nhưng vẫn ra đường tụ tập không cần thiết

Gần hai tuần qua, ở công viên dọc bờ kè kênh Nhiêu Lộc, phía đường Trường Sa, thường xuyên có nhiều nhóm bạn trẻ tụ tập vào các buổi chiều.

Tập trung đông chủ yếu ở các địa điểm như đoạn bờ kè giáp cầu Bông, cầu Điện Biên Phủ, đặc biệt là đoạn cuối bờ kênh Thị Nghè, giáp sông Sài Gòn, đối diện khu chung cư Vincom. Đông nhất vẫn là các tối thứ bảy và chủ nhật.

Mặc dù lực lượng công an phường đã đi nhắc nhở, không tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh mà tình trạng như "bắt cóc bỏ dĩa". Khi lực lượng công an có mặt nhắc nhở thì tản ra, công an vừa đi khỏi thì lại tụ tập như cũ.



Những bạn trẻ tụ tập ăn uống, vui chơi vào cuối tuần ở bờ kè kênh Nhiêu Lộc, ngay trong những ngày cuối tuần



Đoạn cuối bờ kênh Nhiêu Lộc, nhìn sang khu chung cư Vincom đang là điểm tập trung mỗi chiều của nhiều bạn trẻ trong những ngày cách ly toàn xã hội.

Cũng như vậy, vào cuối tuần những ngày cách ly toàn xã hội 4, 5, 11 và 12-4, vừa qua, tại công viên Hoàng Văn Thụ vẫn có đông các bạn trẻ ngồi tụ tập uống nước từ hai xe bán nước ở lề đường.

Đáng nói, là trong lúc có nhiều người tụ tập, loa phát thanh trong công viên vẫn đang phát lời kêu gọi việc tránh tụ tập, cách ly toàn xã hội, cũng như nội quy cấm người tụ tập ở công viên trong những ngày này.



Hai xe nước lề đường công viên Hoàng Văn Thụ vẫn bán cho người ngồi uống tại chỗ mỗi ngày.