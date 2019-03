Công an TP.HCM kêu gọi người dân phát dọn cỏ, phòng cháy nổ

Ngày 25-3, Công an TP.HCM có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trong thành phố đề nghị các đơn vị này tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn thành phố



Theo đó, trong văn bản gửi các đơn vị trên địa bàn thành phố, công an TP.HCM nêu rõ dù đã triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy nhưng tình hình cháy, nổ vẫn còn diễn biến phức tạp.



Công an TP.HCM thực tập phương án PCCC, cứu nạn, cứu hộ, tăng cường công tác ứng trực để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Để tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn, Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phố biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân.



- Củng cố và thường xuyên duy trì hoạt động của lực lượng, phương tiện PCCC tại chỗ. Củng cố và nâng cao chất lượng của lực lượng dân phòng, đảm bảo lực lượng này đủ về số lượng và được trang bị phương tiện, trang thiết bị về PCCC theo quy định. Thường xuyên tự tổ chức thực tập phương án PCCC, cứu nạn, cứu hộ, tăng cường công tác ứng trực để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

- Công an các quận, huyện chủ động nắm tình hình, tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với những địa bàn, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao như: Xăng dầu, khu dân cư, nhà cao tầng, cơ sở sản xuất-kinh doanh. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định của pháp luật về PCCC.







Hỏa hoạn được cho là xuất phát từ đám cháy cỏ, sau đó lan vào kho hàng ở quận 12, TP.HCM trong đêm 10-3 vừa qua. Ảnh: NGUYỄN TÂN

- Đối với các quận, huyện có rừng như quận 9, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ phải chủ động xây dựng kế hoạch PCCC, tổ chức thực tập phương án PCCC theo quy định.

- Công an các quận, huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn địa phương các biện pháp phòng, chống cháy lan tại nơi có bãi cỏ, bãi rác. Tổ chức tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, phát dọn cỏ dại quanh nhà.

- Đề nghị UBND quận, huyện chỉ đạo UBND xã, phường, Công an địa phương tăng cường bảo vệ các trụ nước chữa cháy trong phạm vi địa bàn.

- Các cơ quan, đơn vị, cơ sở tự kiểm tra, xử lý, khắc phục những thiếu sót trong công tác PCCC. Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kịp thời phát hiện để xử lý hiệu quả khi có sự cố cháy nổ phát sinh.