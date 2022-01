Cận tết Nguyên đán, nạn “đinh tặc” lại tái xuất hiện trên quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Bình Chánh, TP.HCM) với nhiều chiêu thức ma mãnh. Ngoài việc dùng đinh hình thoi sắc nhọn, “đinh tặc” còn dùng các đoạn kim loại cắt ra từ dây thắng xe máy để dễ “bẫy” người tham gia giao thông.

Ngày nào cũng phát hiện đinh trên đường

Anh TVN ngụ thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh cho biết tình trạng rải đinh trên quốc lộ có giảm so với lúc trước nhưng thủ đoạn của “đinh tặc” ngày càng ranh mãnh và là nỗi khiếp đảm của người lưu thông trên đường.

Cũng theo anh N, người dân sống trong khu vực cũng nhận diện được các tiệm sửa xe của “đinh tặc”. Nhiều người tốt bụng, thấy người tham gia giao thông dẫn bộ thì chạy đến hướng dẫn họ đến tiệm sửa xe an toàn. Việc làm này của người dân cũng vấp phải phản ứng của các “đinh tặc”. Nhiều người bị đe dọa khi vô tình giúp đỡ người bị hư xe dọc đường.

Anh Đinh Minh Cảnh ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh là người tình nguyện hút đinh trên quốc lộ 1A mỗi ngày, nghe nhắc đến nạn rải đinh trên quốc lộ là thở dài. Anh Cảnh cho biết từ khi TP hết giãn cách xã hội, ngày nào anh cũng đi hút đinh và lần nào cũng gom được rất nhiều đinh sắc nhọn.

Theo chân anh Cảnh, PV ghi nhận tại nút giao thông cầu vượt Bình Thuận (đường Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 1A), chỉ trong vòng 15 phút, xe của anh Cảnh đã hút được rất nhiều mảnh đinh sắc nhọn. “Các điểm khác có thể ngày có ngày không, chứ điểm cầu vượt này ngày nào cũng bị rải đinh và việc xe máy bị dính đinh ở điểm này rất nguy hiểm khi xe đang chạy nhanh” - anh Cảnh nói.



Trên xe hút đinh của anh Cảnh có số điện thoại của Công an huyện Bình Chánh. Ảnh: NGỌC LÀI

Nhiều thủ đoạn tinh vi hơn

Cũng theo anh Cảnh, ngoài đinh hình thoi, các “đinh tặc” còn rải các đoạn kim loại được cắt từ dây thắng xe máy, khó phát hiện bằng mắt thường. Nếu như đinh hình thoi có thể nhặt bằng tay hoặc rà hút thủ công thì đinh từ dây thắng rất khó hút. Cán phải sợi kim loại từ dây thắng này, bánh xe máy sẽ bị xì hơi từ từ. Khi các nạn nhân vào các tiệm sửa xe để bơm hơi thì lúc này các “đinh tặc” sẽ dùng đủ chiêu trò để phá xe.

Hiện tại, “đinh tặc” không còn rải nhiều đinh một chỗ mà rải thưa ra cách 5-10 m thì rải 2-3 miếng. Cách rải này để làm người hút đinh như anh Cảnh chán nản, mất nhiều thời gian đi nhặt.

Anh Cảnh cho biết dù tình trạng rải đinh có tinh vi hơn nhưng so về số lượng đinh rải ra trong thời gian gần đây đã giảm nhiều so với các năm trước. Để kéo giảm được tình trạng này, lực lượng chức năng và người dân huyện Bình Chánh đã rất quyết tâm. Công an huyện cũng tổ chức mật phục, tuần tra, thậm chí yêu cầu các tiệm sửa xe trong khu vực làm cam kết. Thế nhưng nạn rải đinh chỉ có giảm chứ chưa thể dứt điểm.

“Vừa rồi, Công an huyện Bình Chánh cũng nêu ý tưởng dán số điện thoại của công an tại tất cả tiệm sửa xe trên tuyến đường thường xảy ra nạn rải đinh. Người dân nào bị tiệm sửa xe rọc vỏ, phá xe thì có thể gọi ngay cho công an. Tôi thấy sáng kiến này khá hay và có hiệu quả, mong cơ quan công an sớm tiến hành để dẹp bỏ tình trạng này” - anh Cảnh nói.



Những mảnh đinh hình thoi sắc nhọn rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Ảnh: NGỌC LÀI

Phối hợp nhiều đơn vị để kéo giảm nạn rải đinh Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh nhiều năm nay thường có tình trạng bị rải đinh. Đặc biệt, vào các dịp lễ, tết, người dân ra đường nhiều thì tình trạng này xuất hiện nhiều hơn. Người tham gia giao thông, đặc biệt những người di chuyển buổi tối, ngày tết nếu cán phải đinh thì rất vất vả. Theo chúng tôi được biết, sau các lần Công an huyện Bình Chánh điều tra, xử lý, nạn rải đinh có giảm đi rất nhiều nhưng sau một thời gian lại xuất hiện, thủ đoạn tinh vi hơn. Về việc này, UBND huyện Bình Chánh cũng đã chỉ đạo công an huyện rốt ráo nhưng khó bắt được quả tang, công an cũng đã khoanh vùng đối tượng, yêu cầu họ làm cam kết. Hiện tại, để giảm thiểu nguy hiểm cho người đi đường, đội hình hút đinh dọc tuyến quốc lộ 1 đã được Đoàn xã Tân Quý Tây, Chi đoàn Trạm CSGT Tân Túc và Đoàn Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng anh Đinh Minh Cảnh thực hiện trong nhiều năm qua. Anh NGUYỄN QUANG TUẤN, Bí thư Huyện đoàn Bình Chánh