Khỏa thân ở Mã Pì Lèng, có bị xử phạt?

Nên có quy định pháp luật như trước đây



Hình ảnh một số người (nam) chụp trên đỉnh Mã Pì Lèng với trang phục gần như không có gì cả ngoài việc che phần bộ phận sinh dục. Tôi không rõ thông điệp, mục đích của những người này là gì nhưng xét ở khía cạnh đạo đức thì nó không phù hợp với văn hóa Phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Về mặt pháp luật thì những người không mặc quần áo khi ra đường có vi phạm hay không? Năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định 73 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, tại Điều 10 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 60.000-100.000 đồng đối với hành vi không mặc quần, áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội. Nghị định 167/2013 đã thay thế Nghị định 73/2010 từ ngày 28-12-2013. Thế nhưng Nghị định 167/2013 đã bỏ hẳn nội dung này. Do vậy, kể từ thời điểm trên thì không thể xử lý đối với người có hành vi này. Theo nguyên tắc của pháp luật thì cá nhân được làm những gì luật không cấm. Do hiện nay không có chế tài đối với hành vi này nên không thể xử lý. Thậm chí ngay cả văn hóa phương Tây cũng chỉ chấp nhận hành vi này đối với một số nơi nhất định, ví dụ như bãi tắm biển khỏa thân. Do đó việc bỏ chế tài này trong Nghị định 167/2013 có lẽ là việc thiếu hợp lý.

Quan điểm cá nhân tôi là nên đưa quy định này trở lại để bảo vệ nét thuần phong mỹ tục của nền văn hóa Phương đông nói chung và Việt Nam nói riêng, tránh để một số người, nhất là giới trẻ có những hành vi lạm dụng ăn mặc hở hang ra đường làm ảnh hưởng không nhỏ tâm lý, định hướng về những chuẩn mực xã hội, nhất là với trẻ em. Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM