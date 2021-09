Cách thức đăng ký về quê - Về Long An: Người dân tại TP.HCM thuộc các đối tượng trên có thể đăng ký tại địa chỉ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc8FPRYxC-01rt1B3_Pv14Mo-Y3kUAcZSM1_Ff8Ftihu9c1A/viewform. Hoặc truy cập vào group Zalo tại địa chỉ: https://zalo.me/g/wegiwy469. Người dân đăng ký kết bạn với hai số điện thoại 0917.894.789 - 0347.204.796 để được thêm vào nhóm. Đối với người dân Long An tại các tỉnh khác như Đồng Nai, Bình Dương có nhu cầu về quê thì liên hệ, đăng ký với Phòng LĐ-TB&XH nơi mình đang ở. Ví dụ, một người đang ở TP Thuận An (Bình Dương) muốn về quê thì đến Phòng LĐ-TB&XH TP Thuận An để đăng ký. Lưu ý, người đăng ký theo cách này cũng phải đáp ứng đủ các điều kiện và thuộc các đối tượng như đã nêu trên. - Về Hà Tĩnh: Người muốn về quê có thể liên hệ, đăng ký qua các số điện thoại của HĐH các huyện của tỉnh Hà Tĩnh tại TP.HCM như sau: Huyện Đức Thọ: Ông Đào Xuân Thọ, 0908.205.390; ông Bùi Xuân Hợi, 0989.873.434. Huyện Nghi Xuân: Ông Phan Xuân Thanh, 0903.814.845; ông Hoàng Trọng Dương, 0917.326.606. Huyện Can Lộc: Ông Từ Ngọc Lương, 0982.922.888; bà Phạm Thị Xuân, 0913.812.681. Huyện Thạch Hà: Ông Bùi Văn Liệu, 0973.796.789; ông Trí Sơn, 0913.753.119.