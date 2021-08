Tái khám, lấy thuốc sẽ không cần giấy đi đường Chiều 26-8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã trả lời một số câu hỏi của báo chí liên quan đến việc cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân. Theo đó, với các cá nhân đi tiêm vaccine, tái khám, lấy thuốc…, Công an TP quy định rõ nếu có bệnh án, đến hạn lấy thuốc… chỉ cần đưa sổ tái khám thì được di chuyển, Công an TP không cần giấy đi đường trong các trường hợp này. Cơ quan Bhxh TP.HCM cũng cho biết đối với các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh mạn tính (tăng huyết áp, đái tháo đường, Basedow, ung thư đang được quản lý điều trị tại các bệnh viện), đang sống tại các khu phong tỏa có thể gọi điện thoại đến cơ sở mà mình đã chữa bệnh trước đó để được thăm khám và cấp thuốc. Việc cấp, lãnh thuốc có thể nhờ người nhà đến nhận hoặc gửi qua đường bưu điện để người bệnh nhận. Đối với những trường hợp này vẫn được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí theo quy định.