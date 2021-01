Thẻ CCCD gắn chip có gì mới so với CCCD gắn mã vạch?

Bộ Công an vừa chính thức ban hành Thông tư 06/2021 quy định về mẫu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23-1, thay thế Thông tư 61/2015 quy định về mẫu thẻ CCCD gắn mã vạch được ban hành cách đây sáu năm.



Theo thông tư mới, mẫu thẻ CCCD gắn chip có rất nhiều điểm mới so với CCCD gắn mã vạch, từ màu sắc, cách bố trí thông tin cho đến nội dung trên thẻ.



Mẫu thẻ CCCD gắn chip gồm mặt trước và mặt sau (bìa trái) có nhiều khác biệt so với CCCD gắn mã vạch (bìa phải) trước đây. Ảnh: TP

Bỏ mã vạch thay bằng chip điện tử

Đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất của CCCD gắn chip so với CCCD mã vạch. Thay vì sử dụng mã vạch hai chiều như trước đây, Bộ Công an thay thế bằng chip điện tử gắn vào mặt sau của thẻ CCCD, nhằm lưu trữ thông tin của công dân.

Theo Bộ Công an, thẻ CCCD gắn chip có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như ứng dụng chữ ký số, hạ tầng khóa bảo mật công khai, ứng dụng sinh trắc học, ứng dụng mật khẩu một lần…

Việc sử dụng CCCD gắn chip sẽ thuận lợi hơn trong các giao dịch hành chính của công dân cũng như phục vụ công tác quản lý nhà nước. Khi thẻ tích hợp đầy đủ các thông tin, người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng CCCD gắn chip là có thể thực hiện được các giao dịch.

Bộ Công an khẳng định chip gắn trên thẻ CCCD không có chức năng định vị, theo dõi vị trí của công dân.



Chip điện tử được gắn ở mặt sau của thẻ CCCD. Ảnh: BCA

Song ngữ Việt /Anh, hướng tới thay cho hộ chiếu

Điểm mới thứ hai là các trường thông tin trên thẻ CCCD gắn chip đều được sử dụng song ngữ Tiếng Việt/Tiếng Anh.

Điển hình, các dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”; “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; Họ và tên; Ngày sinh; Giới tính; Quốc tịch; Quê quán… bên cạnh viết bằng Tiếng Việt thì ngay phía dưới đều được thể hiện bằng Tiếng Anh.

Theo Bộ Công an, việc sử dụng ngôn ngữ khác trên thẻ CCCD là Tiếng Anh là điều kiện để công dân Việt Nam sử dụng CCCD thay cho sử dụng hộ chiếu khi Việt Nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ CCCD thay cho hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.



Ngôn ngữ thể hiện trên CCCD gắn chip là song ngữ Việt/Anh, hướng tới sử dụng thay cho hộ chiếu. Ảnh: BCA

Nhiều thay đổi về trực quan

Một điểm mới khác, hai mặt của thẻ CCCD gắn chip in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh, thay vì xanh nhạt như trước đây. Ngay phía dưới dòng chữ “CĂN CƯỚC CÔNG DÂN”, Bộ Công an quy định in biểu tượng chip, ngoài ra còn có mã QR.

Đặc biệt, phần dưới mặt sau của thẻ CCCD gắn chip có chứa dòng MRZ (khu vực để máy quét đọc chip).

Ở mặt sau, hai ô vân tay ngón trỏ cái và ngón trỏ phải được đặt tại góc trên cùng bên phải thay vì góc bên trái như trước đây. Cụm thông tin về ngày/tháng/năm cấp CCCD, con dấu và chữ ký của người có thẩm quyền cấp CCCD cũng được di chuyển lên góc trên bên trái.

Về chất liệu, CCCD gắn mã vạch được sản xuất bằng nhựa, ngoài cùng của hai mặt có phủ lớp màng nhựa mỏng trong suốt. Tuy nhiên trong thông tư mới, Bộ Công an chỉ nêu CCCD gắn chip được sản xuất bằng chất liệu đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt mà không thông tin cụ thể là chất liệu gì.

Màu sắc các dòng chữ trên thẻ CCCD gắn chip cũng được thay đổi so với CCCD gắn mã vạch, một số chuyển từ đen sang xanh, một số từ đỏ sang xanh…



Công an tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip cho người dân. Ảnh: TP

Thẻ CCCD gắn mã vạch vẫn còn hiệu lực

Cùng với việc công bố mẫu thẻ CCCD mới (có gắn chip), Bộ Công an nêu rõ: thẻ CCCD đã được cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD theo quy định tại thông tư này.

“Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ thẻ CCCD được cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn nguyên hiệu lực pháp luật” – Bộ Công an nhấn mạnh.

Bộ Công an đặt mục tiêu đến 1-7 2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân trên toàn quốc.

Các trường hợp được ưu tiên tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD gồm: công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp CMND/CCCD; công dân đã được cấp CMND/CCCD nhưng bị hư hỏng, hết giá trị sử dụng, mất hoặc có sự thay đổi thông tin trên th; trường hợp khác do lãnh đạo Công an các cấp quyết định.

Công dân nếu không thuộc các trường hợp ở trên thì chưa cần ồ ạt đi làm CCCD gắn chip ngay mà có thể thực hiện sau ngày 30-6-2021, tránh tình trạng quá tải.