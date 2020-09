Tiểu thương than đang khó khăn lại bị tăng giá sạp

Có nơi giảm giá thuê sạp cho tiểu thương Trước đó, nhằm hỗ trợ tiểu thương trong tình hình kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 gây ra, bên cạnh việc hỗ trợ miễn phí sáu tháng tiền phí quản lý, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông Plaza đã giảm thêm 30% tiền phí thuê các tháng 3, 4, 5 cho tất cả tiểu thương đang có hợp đồng thuê tại An Đông Plaza.