Trộm lấy đồng hồ nước, người dân phải bồi thường?

Giả nhặt ve chai, trộm đồng hồ nước Trao đổi cùng Pháp Luật TP.HCM, đại diện Công an phường 10 (quận Tân Bình) cho biết qua thông tin phản ánh của người dân, lực lượng công an đã trích xuất camera an ninh. Theo các hình ảnh trích xuất, đối tượng là một người đàn ông, đi xe đạp mang theo các bao tải nhỏ, giả dạng người nhặt ve chai để đánh lừa sự cảnh giác của người dân. Mới đây, đối tượng này đã bị Công an phường 2, quận 11 bắt giữ khi đang thực hiện hành vi trộm cắp đồng hồ nước của một hộ dân trên địa bàn phường 2, quận 11. Tuy nhiên, đối tượng không khai nhận có hành vi trộm cắp đồng hồ nước tại phường 10, quận Tân Bình. Hiện Công an phường 10, quận Tân Bình đang phối hợp cùng Công an phường 2, quận 11 để làm rõ hành vi của đối tượng trên.