Vợ chồng nghèo được cấp sổ hộ khẩu sau 29 năm

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, vợ chồng chị Huỳnh Thị Ngọc Lệ ở phường Trương Thạnh, quận 9, TP.HCM cho biết đã qua gần một tháng rồi nhưng vợ chồng chị vẫn còn xúc động, vui mừng vì được cấp hộ khẩu sau 29 năm. Với vợ chồng chị Lệ, đó là niềm vui lớn nhất trong đời, là sự ổn định về mặt pháp lý mà cả hai đã mong chờ trong nhiều năm qua.



Mừng đến nỗi không ngủ được

Anh Nguyễn Minh Đức 61 tuổi, quê Long An, chồng chị Lệ, cho biết vợ chồng anh từ Long An lên TP.HCM từ năm 1988 để mưu sinh. Đời sống khó khăn, cả hai đều bôn ba khắp nơi, làm nhiều việc để kiếm sống. Những năm tháng dài đằng đẵng đó, chỗ ở của anh chị là căn chòi nhỏ, tạm bợ gần Nhà văn hóa phường Trường Thạnh, quận 9.

Ước mong của đôi vợ chồng là làm sao kiếm được tiền để trang trải đời sống hằng ngày, chẳng dám mơ đến một ngày nào đó có đất, cất được căn nhà nhỏ như hiện nay.

Cũng theo anh Đức, gia đình anh chị nằm trong diện đặc biệt khó khăn nên được chính quyền địa phương rất quan tâm. Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ để anh chị tìm được mảnh đất nhỏ để xây nhà nhỏ.

“Tháng 3-2018, vợ chồng tôi cất được căn nhà cũng nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm và sự hỗ trợ, thăm hỏi của chính quyền địa phương. Thật không ngờ có ngày vợ chồng tôi lại có căn nhà cho riêng mình thật, ở đất Sài Gòn này” - anh Đức nói.

Chị Lệ cho biết sau khi cất nhà, chị đã nhiều lần liên hệ cơ quan công an để làm thủ tục cấp sổ hộ khẩu nhưng vẫn chưa được vì vướng nhiều thủ tục, hồ sơ của chị lúc đó cũng chưa đủ điều kiện để giải quyết. Một số thủ tục vợ chồng chị phải về quê để làm giấy tờ xác minh. Sau đó, chị lại liên tục đổ bệnh, chồng thì đi làm để lo cho gia đình nên chưa có thời gian để hoàn thiện hồ sơ xin cấp hộ khẩu mới.

Đến tháng 8-2020, vợ chồng chị lại tiếp tục đến Công an quận 9 để nộp hồ sơ, trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình.



Cán bộ Đội QLHC-TTXH Công an quận 9 đã đến tận nhà để trao sổ hộ khẩu và làm CCCD cho vợ chồng chị Lệ. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Cũng theo chị Lệ, do quá mong muốn có hộ khẩu để ổn định cuộc sống, vợ chồng chị lại đánh liều đến công an quận để nhờ giúp đỡ, chứ vợ chồng chị cũng đã hết đường. Sau đó, hồ sơ của chị cũng được tiếp nhận nhưng chị cũng không hy vọng sẽ được giải quyết.

“Lần này thì tôi quyết tâm đi, làm cho xong, không bỏ dở nữa. Thật may, sau khi nghe tôi trình bày hoàn cảnh, Công an quận 9 đã hỗ trợ rất cụ thể, nhiệt tình mọi thủ tục để tôi được cấp hộ khẩu” - chị Lệ nói.

Ngày 2-9, Đội Quản lý hành chính - trật tự xã hội (QLHC-TTXH) Công an quận 9 đã đến tận nhà để trao tận tay vợ chồng chị Lệ cuốn sổ hộ khẩu.

“Ngày nhận được sổ, đêm đó vợ chồng tôi không ngủ được. Chính thức từ nay gia đình tôi đã được công nhận là có nhà, có giấy tờ hợp pháp rồi. Nghĩ đến đó mà vui rơi nước mắt đó cô” - chị Lệ không giấu được sự vui mừng nói.

Tính riêng từ ngày 1-8 đến nay, Đội QLHC-TTXH Công an quận 9 đã đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD cho 25 trường hợp. Giải quyết đăng ký thường trú cho sáu trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó có một trường hợp bị xóa đăng ký thường trú do đi cai nghiện, ba trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú đi vắng địa phương, đăng ký tạm trú cho hai trẻ dưới 16 tuổi bị cha mẹ bỏ rơi.

Thủ tục khó, làm thay giúp dân

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Châu, Đội trưởng Đội QLHC-TTXH Công an quận 9, chia sẻ vợ chồng chị Lệ từ Long An lên sinh sống đã nhiều năm nên bị xóa đăng ký thường trú ở quê. Nhiều năm trước, dù anh chị được chính quyền địa phương hỗ trợ để có đất, cất nhà nhưng không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận hoặc cấp sổ hồng.

Sau này, được sự hỗ trợ của chính quyền nên thủ tục được làm lại đầy đủ hơn. Trên cơ sở đó, phía công an quận đã giải quyết đăng ký thường trú và cấp sổ hộ khẩu cho hai vợ chồng.

“Được sự hỗ trợ của công an phường, các anh em trong đội đã cố gắng để làm hết mọi thủ tục thay vợ chồng chị Lệ. Có những thủ tục phải xác nhận dưới quê, phía công an quận cũng làm hết để anh chị có thể an tâm làm việc của mình” - Trung tá Châu nói.

Cũng theo Trung tá Châu, trong dịp này, đội cũng đã hỗ trợ thực hiện việc cấp thẻ CCCD ngay tại nhà cho vợ chồng anh Đức, chị Lệ.

“Được cấp sổ hộ khẩu, lại được công an đến tận nhà làm thẻ CCCD mới. Tôi không ngờ mọi giấy tờ thủ tục lại thuận tiện cho người dân nhanh đến như vậy” - chị Lệ nói.

Trong thời gian qua, Đội QLHC-TTXH Công an quận 9 đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác hỗ trợ người dân làm các thủ tục về cấp mới CCCD, làm sổ hộ khẩu, giấy khai sinh… Trong đó, hoạt động cấp thẻ CCCD tại nhà cho các đối tượng như người mù, người già, người bệnh tật, tâm thần được thực hiện xuyên suốt dù là ngày thứ Bảy hay Chủ nhật, bắt đầu từ năm 2018.