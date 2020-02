Vụ không bán khẩu trang, đừng hỏi: Quá đáng và phản cảm

16 hiệu thuốc bị công an xử lý vì bán khẩu trang giá cắt cổ Tính đến ngày 2-2 Công an thành phố Hà Nội cùng các lực lượng đã phát hiện và đã xử lý 16 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế và hai cá nhân bán hàng rong có hành vi bán giá cao, “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế. Cũng liên quan đến chuyện khẩu trang, sáng 1-2 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm hô hấp cấp do virus Corona mới (nCoV) chỉ đạo Sở Y tế tỉnh, TP rút giấy phép hoạt động hiệu thuốc tăng giá bán. Bên cạnh đó, ngành công thương và y tế khẳng định cung cấp đủ khẩu trang phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong thời điểm bệnh. Tính đến sáng 3-2 theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hiện đã có tổng cộng 361 người chết, 16.762 ca nhiễm virus Corona trên toàn cầu.