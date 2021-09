Những ngày qua, nhiều nhóm mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một CSGT ôm đàn, hát vọng cổ. Đặc biệt, lời bài hát thể hiện nỗi nhớ nhà và sự vất vả của tuyến đầu chống dịch.

Qua tìm hiểu, đoạn clip là phút ngẫu hứng sau giờ trực của Trung tá Nguyễn Tú Anh, Đội phó Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM).

Lời tự tình của người chiến sĩ công an

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Nguyễn Tú Anh cho biết anh cũng chỉ định đàn hát cho vui, gửi đồng nghiệp làm kỷ niệm nhưng không ngờ đoạn clip lại được chia sẻ nhiều.

Theo Trung tá Tú Anh, trong clip, anh ôm đàn hát bài vọng cổ "Lời tự tình của người chiến sĩ công an". Bài hát này do đồng chí Đinh Minh Toàn (cán bộ Đội Phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Củ Chi) sáng tác.



Trung tá Nguyễn Tú Anh hát bài "Lời tự tình của người chiến sĩ công an". Ảnh cắt từ clip

Trước đó, một người bạn đã gửi cho anh Tú Anh bài hát này và gợi ý anh hát động viên các cán bộ, chiến sĩ công an.

“Người bạn này biết tôi có thể đàn và hát vọng cổ. Bởi tôi có nhiều năm tham gia vào đội văn nghệ của PC08 và Công an TP.HCM” – anh Tú Anh chia sẻ.

Tối hôm đó (8-9), sau một ngày làm việc mệt mỏi, Trung tá Tú Anh trở về trụ sở của Đội CSGT An Lạc. Lúc này, đối diện với cảm xúc nhớ nhà xen lẫn mệt nhoài làm anh nhớ đến lời bài hát Lời tự tình của người chiến sĩ công an.

Câu hát “Mưa suốt đêm thâu thấm ướt đôi vai gầy, gió mưa lạnh lùng nhìn bầu trời vắng muôn vì sao, đêm nay gác nơi tuyến đầu lòng bồi hồi nhớ thương người thân...” cứ vang vang lên trong tâm trí của anh.

Thế nên, anh vội ôm đàn so dây và chỉnh lại một số chỗ trong lời bài hát cho phù hợp với công việc thực tế của đội trong mùa dịch.



Mùa dịch, CSGT thực hiện nhiệm vụ kép: Giữ trật tự an toàn giao thông và trực các chốt kiểm soát. Ảnh: NVCC

Anh Tú Anh chia sẻ: “Tôi tự dùng điện thoại quay lại quá trình thể hiện bài hát. Sau đó, tôi gửi cho đồng nghiệp nghe cho vui. Đoạn clip giống như món quà tinh thần động viên, xua đi lo âu, mệt mỏi của người chiến sĩ công an xa nhà mùa dịch. Tôi không ngờ đoạn clip lại được mọi người yêu thích và chia sẻ nhiều như vậy”.

Những hộp cơm ăn vội còn bỏ nửa

Trung tá Tú Anh tâm sự anh công tác tại PC08 được 28 năm, trải qua nhiều buồn vui của nghề. Thế nhưng, năm nay và nhất là mùa dịch lần này mang đến nhiều cảm xúc trong lòng anh và các đồng đội.

Mùa dịch này, anh nhận nhiệm vụ chốt trưởng của chốt G2 – một trong 12 chốt cửa ngõ của TP.HCM. Với tính chất công việc, đội của anh phải phối hợp với nhiều lực lượng khác chốt chặn, kiểm soát xe ra vào TP.



Thực hiện công việc tại chốt G2, các cán bộ, chiến sĩ phải trực chiến 24/24. Ảnh: NVCC

“Chúng tôi công tác tại chốt G2 (Đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (trạm thu phí đường dẫn cao tốc Tân Tạo - Chợ Đệm) từ lúc dịch bùng phát cho đến bây giờ. Tính chất công việc buộc các cán bộ, chiến sĩ phải trực chiến 24/24. Ngoài ra, quân số của đội cũng phải chia ra hơn 50% về tăng cường tại các quận, huyện” – Trung tá Tú Anh chia sẻ.

Đội phải đảm bảo nhiệm vụ kép: Giữ trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được phân công và trực tại chốt G2, phối hợp với các quận, huyện chốt chặn để phòng chống dịch.

Công việc bắt buộc mỗi cán bộ, chiến sĩ không được lơ là dù bất kể mưa nắng. Có nhiều hôm mưa to gió lớn, thổi tốc mái lều dựng tạm, các anh phải dầm mưa sửa chữa, dựng lại.



Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại chốt G2. Ảnh: NVCC

Tại chốt G2, lượng xe đổ về rất đông khiến việc kiểm soát vô cùng vất vả. Mỗi một ngày, lượng xe qua chốt từ 7.000 - 8.000 cần phải kiểm tra. Thế nên, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu mọi người phải tập trung cao độ. Những hôm phương tiện quá đông, nhiều anh em không kịp ăn cơm hoặc chỉ ăn vội nửa hộp để tiếp tục lao vào việc. Hầu như tất cả thời gian trong ngày, các anh đều luôn trong tình trạng căng mình để thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt G2 cũng có nhiều đồng chí bị nhiễm COVID-19 và một đồng chí đã hy sinh. Hiện tại, chốt có 6 cán bộ, chiến sĩ nhiễm dịch bệnh.

Bởi vậy, dù nhà ở huyện Hóc Môn, gần chốt trực nhưng mỗi lần tan ca, anh Tú Anh cũng chỉ về trụ sở của đội nghỉ ngơi để lấy sức cho ca trực tiếp, tạm gác lại nỗi nhớ người thân.