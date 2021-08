Giá dịch vụ mai táng do nhà quàn thỏa thuận với thân nhân người mất Theo thông tin từ Sở TN&MT TP.HCM, từ đầu mùa dịch đến giờ, quy trình xử lý khi có bệnh nhân tử vong do bệnh truyền nhiễm là không thay đổi. Cụ thể, BV liên lạc trực tiếp cơ sở mai táng để thỏa thuận trọn gói từ khâu tẩm liệm, vận chuyển và hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, đơn giá do hai bên thống nhất. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (CITENCO - đơn vị được TP.HCM giao thực hiện hỏa táng người mất do mắc COVID-19) chỉ tiếp nhận áo quan từ cơ sở mai táng để thực hiện hỏa táng và thu chi phí hỏa táng 4,2 triệu đồng/áo quan. Toàn bộ quá trình thỏa thuận trọn gói dịch vụ mai táng từ khâu tẩm liệm, chọn áo quan, hũ cốt, vận chuyển, hỏa táng là của riêng cơ sở mai táng và thân nhân người chết. Nhân viên hỏa táng Bình Hưng Hòa (thuộc CITENCO) không có bất kỳ sự tiếp xúc với bên nào trong suốt quá trình thỏa thuận này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, thực tế hiện nay có nhà quàn cho biết không nhận mai táng thêm vì quá tải; có nhà quàn báo giá mai táng ở mức 25 triệu, nếu gia đình khó khăn có xác nhận của địa phương thì giảm giá xuống còn 16,8 triệu. Có nhà quàn báo giá ở ba mức là 25 triệu, 36 triệu và cao nhất là 49 triệu đồng; các mức giá này tùy thuộc vào loại áo quan hỏa táng và loại hũ cốt. Đây là mức giá trọn gói từ lúc tới nhận người, phun khử khuẩn tại khu vực (nếu người mất ở nhà) cho tới lúc nhận hũ cốt. Nhà quàn thu trọn gói mức giá trên từ người nhà, sau đó chi lại cho cơ sở hỏa táng 4,2 triệu/áo quan, số còn lại là tiền các loại chi phí khác như áo quan, hũ cốt, tẩm liệm... PV