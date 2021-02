Làm gì để học sinh được an toàn trong trường học?

Ngày 25-2, Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết công an đã mời làm việc hơn 10 người liên quan đến vụ ba học sinh bị bắt đánh. Qua làm việc, bước đầu công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhất thời giữa các em học sinh cá biệt trong trường liên kết với những học sinh đã bỏ học để đánh nhau. Cụ thể, nguồn cơn bắt đầu từ việc em LVK (học sinh Trường THPT Tháp Mười) và L.H.Thẳng (18 tuổi, đã bỏ học) có mâu thuẫn nên Thẳng cùng tám người khác đi đánh em K. Sau khi bị đánh, K. gọi cho nhóm bạn ở xã Đốc Binh Kiều đến cổng trường THPT Đốc Binh Kiều khống chế, đánh em NHB và ĐMT (bạn Thẳng) nhằm uy hiếp để Thẳng ra mặt. Kết quả chẩn đoán của bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười xác định em T. chỉ bị chấn thương bên ngoài không nhập viện; em B. chấn thương phần mềm vùng đầu và ngón tay; còn em K. chấn thương phần mềm vùng mặt, bụng đang nhập viện theo dõi.