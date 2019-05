‘Nhà báo quốc tế’: Sự hám danh làm lệch chuẩn xã hội

Ai có tên trong tạp chí của “nhà báo quốc tế”? Mới đây, trên Facebook của mình, cô gái 27 tuổi quê Thái Nguyên đăng tải status có chiến sĩ công an bị bắt do dính líu tới một vụ án thương tâm. Thông tin này lập tức gây sửng sốt nhiều người tham gia mạng xã hội. Đây là thông tin thất thiệt và làm việc với cơ quan chức năng sau đó, chủ tài khoản này khai đã “hóng hớt” từ một Facebooker khác rồi đăng lại với mục đích thu hút nhiều người xem nhằm kinh doanh hàng online. Đây là một chiêu trò không mới đối với những kẻ vì lợi ích nhỏ nhoi của bản thân mà vô tâm với nỗi đau của nạn nhân, vô trách nhiệm với sự thật! Rõ ràng là cô ta đáng trách, song dẫu sao chuyện tung tin giả mạo trên nếu nhìn dưới góc độ người thực hiện hành vi đó thiếu kiến thức, ngây thơ, khôn vặt… thì phần nào thông cảm. Nó không đáng sợ bằng việc có những cá nhân lợi dụng việc được mặc định có học vấn, uy tín với số đông để tạo giá trị ảo. Sự việc “nhà báo quốc tế” là một trong nhiều ví dụ. Tiếng vang đầu tiên khiến tên tuổi nhân vật này vụt sáng có lẽ là buổi “về lại trường xưa” buộc hơn 1.000 học sinh nghỉ một tiết học để đón ông. Không khí buổi đón tiếp hào nhoáng này được cộng hưởng bởi tấm bảng hoành tráng ghi loảng xoảng các chức danh của người tự nhận là cựu học sinh của trường này. Tấm bảng to đùng trịnh trọng thể hiện nội dung: “Chào mừng nhà báo quốc tế, thạc sĩ luật học, tiến sĩ Lê Hoàng Anh Tuấn, cựu học sinh khóa 1995-1998 THPT Nghi Lộc 3, tiến sĩ triết học danh dự từ Vương quốc Anh 2018, Tổng Biên tập tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế”. Có điều, theo thông tin trên báo chí thì những danh hiệu rổn rảng trên hoặc do “tự sướng”, hoặc được cấp từ những tổ chức thiếu uy tín. Thậm chí một đại học lớn mà ông khoe được cấp bằng tiến sĩ danh dự đã phủ nhận thông tin này. Thế nhưng nhà báo, tiến sĩ ấy được nhiều cơ sở giáo dục trong nước mời giảng dạy do “thành tựu học vấn lẫn chuyên môn” ông khoe. Ông đồng thời có mặt với nhiều chức sắc trong làng báo quốc nội tại rất nhiều sự kiện, từ đó kết hợp với việc tung hê của một số bài báo nên tiếng vang lại càng vang. Vậy phải chăng những PV viết bài và các chức sắc kia không thấy được bản chất của những danh hiệu ông Tuấn khoác lên người? Hay họ biết nhưng vì lý do nào đó vẫn chấp nhận? Theo một số người am hiểu nền giáo dục Việt Nam, với quy định của bộ rằng muốn đủ tiêu chuẩn hướng dẫn hoặc phản biện luận án tiến sĩ thì các giáo sư, phó giáo sư phải có bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế thì cái tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế có mặt ông Tuấn kia đáp ứng điều đó. Ngoài ra, có khả năng những người này còn dùng nó làm dày thêm hồ sơ khoa học để được nhận các dự án nghiên cứu do ngân sách tài trợ. Bởi dù gì nó vẫn được tiếng là “quốc tế”! Lý giải này mở ra nhiều khả năng tạp chí ấy dù không phải là tạp chí khoa học, chính là “lá bùa” được “nhà báo quốc tế” dùng để kết giao và tỏa sáng với nhiều vị muốn hợp thức hóa đường học vấn. Nếu vậy, có lẽ nên tìm ra có bao nhiêu tác giả có bài trên “Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế”; ai trong số tác giả ấy cần bài viết trên tạp chí để vụ lợi... Nếu điều này được làm rõ thì câu chuyện “chiếc mặt nạ loảng xoảng chức danh” kia gây tác hại gấp nhiều lần việc tung tin giả để bán hàng online. Bởi như đã nói, sự háo danh khi lợi dụng việc được đánh giá có học vấn và được số đông tin để giả dối thì tác hại với xã hội khó đo đếm. Bạn đọc TUẤN ANH