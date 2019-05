Nhiều phản đối thu thuế đặc biệt điện thoại di động

Đề nghị xem xét mở rộng cơ sở thuế tài sản Tại văn bản vừa gửi tới Bộ Tài chính, UBND TP.HCM đề nghị trong thời gian tới cần nghiên cứu thu hẹp đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Theo đó, chỉ nên giữ lại đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa, dịch vụ bao gồm: Hàng hóa, dịch vụ khó xác định giá trị gia tăng như dịch vụ cấp tín dụng, kinh doanh chứng khoán; hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước trả tiền, chẳng hạn như vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh,... Tuy vậy, khi thu hẹp đối tượng không chịu thuế cần sử dụng công cụ khác để thực hiện chính sách xã hội và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Với thuế tài sản, UBND TP.HCM cho rằng dư địa mở rộng cơ sở sắc thuế này hiện nay ở Việt Nam chủ yếu nằm ở thuế đối với bất động sản. Theo đó, hiện nay Việt Nam mới đánh thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng phi nông nghiệp mà chưa đánh thuế đối với nhà và công trình kiến trúc trên đất (bất động sản). Do vậy, UBND TP.HCM cho rằng việc nghiên cứu đánh thuế bất động sản với một ngưỡng miễn thuế nhất định để không đánh thuế vào người có thu nhập thấp là một khả năng nên xem xét mở rộng cơ sở thuế tài sản. Ảnh hưởng đến phát triển ứng dụng công nghệ Ông Trung Kiên, chủ hệ thống bán lẻ ĐTDĐ và các thiết bị điện tử tại TP.HCM, cho rằng đề xuất thu thuế TTĐB đối với các mặt hàng công nghệ phổ biến và cần thiết như ĐTDĐ, camera thì các đơn vị kinh doanh sẽ giảm doanh số, lợi nhuận. Quan trọng nhất là đề xuất này ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. “Điều này đi ngược với xu hướng thế giới đang khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, công việc, tác động thúc đẩy nền kinh tế. Vì vậy nên cắt giảm thuế chứ không nên thu thêm với mặt hàng này” - ông Kiên nêu ý kiến.