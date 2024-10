Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ định nhân sự mới 01/10/2024 17:31

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ định tân trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ngày 1-10, ông Nguyễn Văn Tám, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận, đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hàm Thuận Nam cho Thượng tá Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam.

Ông Nguyễn Văn Tám, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận, trao quyết định cho Thượng tá Nguyễn Đăng Khoa.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã có điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam.

Thượng tá Nguyễn Đăng khoa trước đây công tác tại Công an tỉnh Đồng Nai, sau đó được điều động đến Công an tỉnh Bình Thuận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cũng có quyết định điều động Thượng tá Trần Văn Tươi, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã trao quyết định chúc mừng hai sĩ quan nhận nhiệm vụ mới, nhấn mạnh cả hai sĩ quan đều được đào tạo cơ bản, suốt quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Trần Văn Tươi.

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh kỳ vọng và tin tưởng hai sĩ quan ở vị trí công tác mới luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Đặc biệt phải phát huy vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo, nhất là việc thực hiện nêu gương; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.