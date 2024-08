Ngày đầu ra quân, 'quả đấm thép' Công an Bình Thuận khởi tố, bắt giữ hàng chục người 17/08/2024 09:57

(PLO)- Chỉ trong ngày đầu ra quân, Công an Bình Thuận đã bắt giữ hàng chục bị can, nghi can liên quan đến ma túy, cướp giật, trộm cắp, tham ô tài sản…

Ngày 17-8, tin từ Công an Bình Thuận, cho biết chỉ sau gần 1 ngày ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tính đến 16 giờ 30 phút chiều 16-8, Công an Bình Thuận đã bắt giữ 45 nghi can.

Công an Bình Thuận ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Công an Bình Thuận đã khởi tố 40 bị can; bắt khẩn cấp 5 người. Trong đó, thi hành lệnh bắt tạm giam 37 bị can; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 8 bị can; tạm giữ hình sự 15 đối tượng.

Cụ thể, Công an huyện Tuy Phong triệt phá một điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ 6 đối tượng; làm rõ 1 vụ cướp giật, tạm giữ 1 đối tượng.

Công an huyện Đức Linh làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản; Công an Hàm Thuận Nam triệt phá chuyên án ma túy, tạm giữ hình sự 5 đối tượng; Công an huyện Tánh Linh triệt xóa, bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan đến ma túy; Công an huyện Bắc Bình tạm giữ 1 đối tượng mua bán ma túy; Công an TP Phan Thiết bắt quả tang 2 vụ liên quan đến tổ chức, tàng trữ ma túy, tạm giữ 3 đối tượng…

Công an Bình Thuận ra mắt 136 tổ tuần tra vũ trang.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố 1 bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Công an các huyện, thị, thành phố trong tỉnh cũng đã khởi tố, bắt giam nhiều bị can liên quan đến các hành vi cố ý gây thương tích; gây rối trật tự công cộng; đánh bạc trong đó có vụ án tham ô tài sản, bắt giam 4 bị can và bắt một đối tượng truy nã…

Đến 17 giờ ngày 16-8, thông qua hoạt động nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường và Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh dừng xe tải 29H – 89852 trên QL1A đoạn qua Phan Thiết.

Các lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển trái phép hơn 9.000 gói thuốc lá.

Kiểm tra bên trong xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng giấy carton bên trong chứa nhiều bao thuốc lá Jet, Scott, Esse… Tổng số bao thuốc lá lực lượng chức năng phát hiện trong xe tải là hơn 9.000 gói.

Bước đầu xác định số thuốc lá trên được vận chuyển từ TP.HCM đến Hà Nội để tiêu thụ.

Hiện, Công an Bình Thuận đã tạm giữ tang vật, điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Như PLO đã đưa tin, ngày 16-8, Công an Bình Thuận đã ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tại lễ ra quân, Công an Bình Thuận cũng ra mắt 136 tổ tuần tra vũ trang và theo Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, sẽ xây dựng các tổ tuần tra vũ trang thực sự là “quả đấm thép”, là nỗi khiếp sợ của các loại tội phạm đường phố.