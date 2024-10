Bản tin trưa 30-10: Người dân vùng lũ Quảng Bình thiếu nước sạch; Sinh viên nhiều trường ĐH nghỉ tết Nguyên đán cả tháng 30/10/2024 12:17

Nhiều người dân vùng lũ Quảng Bình thiếu nước sạch để sinh hoạt như tại thị trấn Kiến Giang và các xã Liên Thủy, An Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, Xuân Thủy… Người dân bày tỏ mong muốn được hỗ trợ nguồn nước uống để sinh hoạt do hệ thống nước sạch đã bị cắt nhiều ngày. Thậm chí, khi thấy thuyền cứu hộ của lực lượng bộ đội biên phòng, rất nhiều người dân đã chủ động xin nước sạch với số lượng nhiều. Theo người dân, do nước lũ lên nhanh và hệ thống nước sạch đã bị cắt nên người dân rất cần nước uống, lượng nước dự trữ không đủ nên sinh hoạt rất khó khăn. Riêng về đồ ăn thì người dân đã chuẩn bị khá đầy đủ, có thể đảm bảo đến khi lũ rút.