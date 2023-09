Báo chí góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an TP Cần Thơ

(PLO)- Giám đốc Công an TP Cần Thơ mong muốn Báo Pháp luật TP.HCM tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an thành phố Cần Thơ trên mọi trận tuyến

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, trong những năm qua, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trong đó có Báo Pháp luật TP.HCMđã phối hợp chặt chẽ với Công an TP (CATP) Cần Thơ kịp thời tuyên truyền những nhân tố tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng thời, báo cũng kịp thời đưa tin về các đợt tấn công trấn áp tội phạm, các phong trào thi đua trong lực lượng.

Đặc biệt, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, CATP Cần Thơ triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, tấn công, trấn áp mạnh với các loại tội phạm… đạt được nhiều kết quả cao, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn, giữ bình yên cuộc sống người dân.

Những thành tích, chiến công của lực lượng CATP Cần Thơ đã được các cơ quan báo chí trong đó có báo Pháp luật TP.HCM tuyên truyền rất nhanh, kịp thời và hiệu quả.

Để đạt kết quả trên, CATP Cần Thơ đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ và các chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP về nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới….

Có thể nói, những tin, bài, ảnh, phóng sự về CATP Cần Thơ được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phản ánh đa chiều, chuyên sâu đã góp phần để nhân dân Cần Thơ và cả nước thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, vất vả, những thách thức và hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ CATP Cần Thơ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ bình yên cho cuộc sống của Nhân dân.

Từ đó, Nhân dân đồng hành, giúp đỡ lực lượng CATP Cần Thơ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo vệ nền tảng chính trị, bảo vệ cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và của đất nước.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp, thông tin tuyên truyền trong thời gian tới, CATP Cần Thơ mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng Báo Pháp luật TP.HCM tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an TP Cần Thơ trên mọi trận tuyến.

Phát huy vai trò của báo chí trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, tiêu cực về lực lượng Công an. Phản ánh chân thật hoạt động của lực lượng CATP Cần Thơ trong thực hiện nhiệm vụ, trong học tập, rèn luyện nhất là đối với lực lượng Công an cơ sở hàng ngày, hàng giờ gần dân, giúp đỡ nhân dân.

Tập trung phản ánh hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ngay tại cơ sở....

Đặc biệt, Công an TP Cần Thơ cùng các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ, tập trung tuyên truyền việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/10/2022 của Thành ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an TP Cần Thơ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các đề án, dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng, hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy trên địa bàn TP".

