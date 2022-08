Bão giá tấn công lĩnh vực xây dựng, nhà ở

Cơn bão giá vật liệu xây dựng (VLXD) kéo dài từ đầu năm đến nay vẫn chưa dừng lại. Nhiều ý kiến lo ngại nguy cơ bất động sản (BĐS) tiếp tục tăng giá trong nửa cuối năm nay khiến người mua nhà ở càng thêm khó khăn.

Méo mặt vì xây nhà đội giá

Giá VLXD té nước theo mưa khiến các nhà thầu xây dựng lẫn người dân đứng ngồi không yên. Hoãn thi công là phương án được lựa chọn nhiều nhất.

Nếu tiếp tục thi công thì công ty chắc chắn thua lỗ nên ông Nguyễn Văn Huấn, Giám đốc Công ty Xây dựng LK (TP.HCM), phải thương thảo lại với chủ đầu tư về chi phí VLXD. May mắn là chủ đầu tư hiểu nên đôi bên hỗ trợ nhau nhằm giảm bớt thiệt hại, tiến độ xây dựng vẫn đảm bảo nhưng chắc chắn chi phí xây nhà tăng khoảng 20%.

Theo ông Huấn, xây nhà dân dụng thì chi phí sắt, thép chiếm khoảng 10%-20%, còn xây nhà xưởng thì sắt, thép chiếm tới 20%-30%. Như vậy, chỉ riêng thép, nhà thầu đã lỗ khoảng 15%-20% so với giá trúng thầu. Nhà dân dụng chi phí xây dựng tăng khoảng 15%-20%, nhà xưởng còn tăng cao hơn nữa.

“Thời gian xây dựng kéo dài ít nhất vài tháng nên nguy cơ bị trượt giá tác động là rất lớn. Trong khi đó, nhà xưởng quy mô lớn, giá VLXD biến động khiến nhiều công ty không dám nhận thầu” - ông Huấn nói.

Anh Duy Thái (quận 12, TP.HCM) cho biết phải hoãn kế hoạch xây nhà trong năm nay vì giá VLXD tăng cao. Ban đầu anh Thái dự kiến chi phí khoảng 2,5 tỉ đồng nhưng nay sẽ phải lên khoảng 3 tỉ đồng.

Lúc này, các chủ đầu tư cũng không vui vẻ gì khi giá VLXD tăng đẩy giá bán các sản phẩm tăng. Đại diện một công ty BĐS ở TP Thủ Đức cho biết chi phí xây dựng tăng khoảng 15%-20% do giá VLXD, nhân công tăng. Tất cả chi phí này sẽ được tính vào giá bán các căn hộ và khách mua nhà là người phải gánh.

Khi giá VLXD tăng lên 40%-50% thì buộc chủ đầu tư phải điều chỉnh giá bán lên 5%-10%, thậm chí là 15% để bù vào chi phí.

Theo đại diện công ty này, các dự án chưa công bố bán hàng hoặc chưa khởi công thì chủ đầu tư còn có thời gian điều chỉnh giá, thay đổi kế hoạch bán hàng nhưng với các dự án đã và đang khởi công xây dựng thì phải chấp nhận thiệt thòi về lợi nhuận.

Tăng giá vật liệu xây dựng chưa có dấu hiệu dừng lại

Theo Hội VLXD Việt Nam, từ cuối năm 2021 đến nay, giá các loại VLXD đã tăng liên tục và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tính đến đầu tháng 7-2022, giá xi măng tăng 70% so với quý IV-2020, giá thép hai tháng nay giảm nhiệt nhưng vẫn tăng gần 40% so với đầu năm. Giá nhựa đường, đá xây dựng, cát đổ nền, gạch lát đường… cũng tăng bình quân 1,5 lần/tháng, mức tăng đạt khoảng 30%-35% so với cuối năm ngoái.

Trước tình trạng bão giá VLXD tại nhiều địa phương, hồi đầu tháng 6, Bộ Xây dựng có quyết định kiểm tra việc quản lý chi phí hợp đồng xây dựng, trong đó có việc quản lý giá VLXD, thiết bị, đơn giá xây dựng tại bảy địa phương.

Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra việc quản lý chi phí hợp đồng xây dựng tại các tỉnh, TP Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, Lâm Đồng, Cần Thơ, Tiền Giang, thời gian kiểm tra trong quý II và quý III-2022.