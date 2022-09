Bão Noru đang vào Biển Đông, Nghệ An và Thanh Hóa mưa rất to

(PLO)- Đến 1 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ sáng nay (24-9), vị trí tâm bão Noru ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 129,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 810km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20km và có xu hướng mạnh dần lên.

Đến 1 giờ ngày 25-9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 125,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và đi vào biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 26-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đảo Lu-Dông (Philippin), cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30km, có xu hướng mạnh dần lên.

Đến 1 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão, từ trưa và chiều 25-9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông: cấp 3.

Trong 72 đến 96 giờ, bão tiếp tục di chuyển nhanh chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km, có khả năng mạnh thêm; trong 96 đến 120 giờ bão có khả năng đi vào đất liền và suy yếu dần.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3 giờ qua (từ 1 giờ đến 4 giờ sáng nay), khu vực tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa to đến rất to như: Sầm Sơn 123,8mm (Thanh Hóa), Quỳnh Lưu 133,0mm, Tăng Thành 75,6mm (Nghệ An).

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo: nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối với các huyện Anh Sơn, Tân Kỳ, Con Cuông, Quỳnh Lưu, Yên Thành (Nghệ An) và Như Thanh, Như Xuân, TP Sầm Sơn, Nông Cống (Thanh Hóa).

