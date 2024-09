Bão số 3: Nam Định và Thái Bình cấm biển từ sáng mai 05/09/2024 19:37

Chiều nay 5-9, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã có công điện khẩn gửi tới tới lãnh đạo các sở ngành, địa phương thuộc tỉnh tập trung lực lượng ứng phó với bão số 3, tức siêu bão YAGI. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh hoãn các cuộc họp không thật cấp bách để tập trung toàn lực ứng phó với cơn bão này.

Lơ là chống bão sẽ bị xem xét trách nhiệm

Các huyện ven biển có trách nhiệm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, tàu thuyền tại nơi tránh trú, khu vực có nguy cơ ngập sâu do sóng lớn, nước dâng, mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở không bảo đảm an toàn.

“Kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn. Trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân” – công điện chỉ rõ.

Nhiều tàu thuyền của tỉnh Nam Định đã về cảng để tránh siêu bão YAGI. (Ảnh: CTV)

Chủ tịch tỉnh Nam Định nhấn mạnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão, lũ. Xử lý nghiêm chủ doanh nghiệp, phương tiện, tàu thuyền, lồng bè không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng, chống bão.

Tại công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu cấm các phương tiện ra khơi; cấm các hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển từ 6 giờ sáng mai, 6-9 đến khi có tin cuối cùng về bão số 3.

Thực hiện kiểm đếm, kêu gọi chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển, chủ các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản; nhân dân vùng cửa sông, ven biển, chòi canh vào nơi tránh trú an toàn hoàn thành xong trước 11 giờ trưa mai.

Thái Bình cấm biển sớm hơn

Kề sát Nam Định là Thái Bình. Chiều nay, ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình cho biết dự kiến cấm biển từ 5 giờ sáng mai để phòng ngừa hậu quả bão số 3.

Dự kiến trước 18 giờ chiều, tỉnh sẽ hoàn thành việc di dời người dân tại các khu vực nhà yếu, trũng thấp, nguy hiểm và các lao động tại các chòi canh ngao, đầm bãi, lồng bè nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn.

Ngư dân kiểm tra lại dây thừng, chằng buộc thuyền vào bến để tránh bão. (Ảnh: CTV)

Đối với các công trình hạ tầng, thủy lợi, đê điều, các công trình giao thông hoặc tài sản trong các khu, cụm công nghiệp... tỉnh chỉ đạo khẩn trương rà soát, thực hiện ngay các phương án đảm bảo an toàn với quan điểm không chủ quan, lơ là và sẵn sàng mọi biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất mà bão số 3 có thể gây ra.

Theo báo cáo cáo, Thái Bình hiện có có 995 tàu, thuyền với 2.950 lao động đang hoạt động trên biển; 1.179 chòi canh với 1.254 lao động canh coi trên các bãi ngao; 1.128 đầm với 1.617 lao động nuôi trồng thủy, hải sản ven biển ở các huyện Thái Thụy, Tiền Hải; 672 lồng bè trên sông, cửa sông…

Để đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng của số lao động này, tỉnh Thái Bình yêu cầu các địa phương khẩn trương bằng mọi biện pháp kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu.

Liên quan đến những lo ngại khi các tuyến đê, kè không được thiết kế để chống chọi nếu bão số 3 cập bờ với sức gió cấp 11, 12, lãnh đạo tỉnh Thái Bình cho biết toàn bộ 37 trọng điểm xung yếu đê, kè và cống, trong đó có 8 trọng điểm trên các tuyến đê cửa sông và đê biển đều đã được lập, phê duyệt phương án bảo vệ.

Tinh thần là giao cho các địa phương chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng triển khai xử lý khi có lệnh yêu cầu hoặc khi có sự cố xảy ra.