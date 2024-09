Quảng Ninh cấm biển từ 6-9, các địa phương ứng phó bão số 3 05/09/2024 18:49

Chiều 5-9, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản về việc tập trung ứng phó với bão số 3.

Theo đó, để chủ động phòng chống cơn bão số 3, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương, đơn vị thực hiện cấm biển từ 11 giờ ngày 6-9. Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ Đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi.

Quảng Ninh sẽ cấm biển ứng phó bão số 3.

Tỉnh cũng yêu cầu đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực UBND trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ.

Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão, lũ dẫn đến thiệt hại về người và thiệt hại lớn về tài sản.

Tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách trên các đảo, khu vực ven biển, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, khu neo đậu tránh trú.

Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông báo cho các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn trước khi cơn bão số 3 đổ bộ.

Trong đó, di dời người dân (ưu tiên người già, trẻ nhỏ, phụ nữ) ở các khu nuôi trồng thủy sản về nơi an toàn trước 16 giờ ngày 6-9-2024; tuyệt đối không để lại người trên các lồng bè, chòi canh... khi bão đổ bộ; Rà soát phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa, các vị trí có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, các công trình đang thi công, các bãi thải mỏ; kiên quyết di dời dân ra khỏi các vị trí mất an toàn, trên các khu nuôi trồng thủy sản.

Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện tổ chức canh gác tại các điểm xung yếu, ngập lụt và tại các vị trí ngầm tràn khi có lũ, không cho người và phương tiện qua lại và xử lý sự cố, di dời dân cư khi có yêu cầu; Tổ chức nạo vét, phát quang, khơi thông dòng chảy hệ thống mương, suối, cống thoát nước trên địa bàn để phòng, chống ngập úng;

Tổ chức cắt tỉa cành, nhánh, chằng chống cây xanh, gia cố lại các biển quảng cáo, cột viễn thông, kiến trúc cao tầng... để đảm bảo an toàn; Tập trung chằng chống nhà cửa, nhà xưởng, thiết bị, cây xanh, xong trước 16 giờ ngày 6-9-2024.

Lực lượng biên phòng Cô Tô bắn pháo sáng gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú bão số 3.

Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình mưa, bão chủ động chỉ đạo học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, triển khai phương án phòng, chống bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến giáo viên, phụ huynh và học sinh, nhất là vùng ven biển, sông, suối, đập, đê điều... để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản, Tổng Công ty Đông Bắc rà soát, triển khai các phương án ứng phó mưa lớn đối với các khu vực khai thác hầm lò, khai trường, bãi thải, các vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.; Sẵn sàng phối hợp với địa phương trong công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ địa phương di dời dân cư ra khỏi các khu vực nguy cơ sạt lở, chân bãi thải.

Các Công ty TNHH MTV Thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông và các đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi sát diễn biến mưa, bão. Kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du đặc biệt là các hồ chứa xung yếu; Bố trí lực lượng trực canh để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; đảm bảo các công trình tiêu úng hoạt động hiệu quả khi có yêu cầu.

Dự báo đường đi của bão số 3.