Bão số 6 đang ở trên vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi

(PLO)- Lúc 16 giờ, tâm bão số 6 với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11 đang ở trên khu vực phía đông vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Chiều 19-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 16 giờ, tâm bão số 6 đang ở trên khu vực phía đông vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, bão đã giảm cấp, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-102km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, bão tiếp tục có xu thế giảm cường độ thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên vùng biển Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Với tác động trên đất liền, do bão suy yếu thành vùng áp thấp trước khi vào bờ nên tác động gió mạnh đến đất liền hầu như không có.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây cơn bão, cộng thêm tác động của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay đến ngày 20-10 phía Đông Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa-Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, riêng khu vực phía Nam Đồng Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Lượng mưa không quá nhiều và khả năng xảy ra mưa lớn cực đoan như đợt mưa vừa rồi không có, nhưng người dân vẫn cần cảnh giác với hiện tượng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ngoài ra, do có mưa, cộng thêm tác động của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ giảm xuống còn 13-15 độ ở vùng núi, từ 15-18 độ ở vùng đồng bằng và Thanh Hóa.

Bão số 6 suy yếu nhanh, Bắc bộ hứng mưa rét (PLO)- Hình ảnh mây vệ tinh cho thấy bão số 6 đã suy yếu, tuy vẫn nhìn rõ mắt bão nhưng vùng mây đối lưu gây mưa, gió giật mạnh chỉ còn nằm ở phía tây bắc cơn bão.

Không chủ quan khi bão số 6 bắt đầu suy yếu (PLO)- Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhưng biển vẫn động mạnh và trong vài ngày tới có thể có mưa lớn, lũ quét ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

AN HIỀN