Bão số 6 giật cấp 14 sẽ bị không khí lạnh kiềm hãm khi vào vùng biển Trung bộ

(PLO)- Hiện bão số 6 vẫn đang trong thời điểm mạnh lên.

Chiều 16-10, bão Nesat với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 đã đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 6 ảnh hưởng đến nước ta từ đầu năm đến nay.

Sau khi vào biển Đông, bão có dấu hiệu mạnh lên. Lúc 10 giờ sáng nay, ngày 17-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h. Đây là tốc độ trung bình so với các cơn bão khác.

Dự báo đến 10 giờ trưa mai, 18-10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía đông bắc, cường độ cấp 12-13, giật cấp 15.

Cùng đó, sáng sớm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường. Ngày hôm nay, gió trên Vịnh Bắc bộ sẽ đạt cấp 6-7, nhiều khả năng sẽ tương tác với cơn bão.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết giai đoạn đầu tương tác sẽ làm bão mạnh lên. Trong ngày hôm nay và ngày mai, bão số 6 có khả năng đạt cường độ cực đại, trên khu vực bắc biển Đông có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 15.

Trên biển sẽ là khu vực nguy hiểm nhất trong đợt này do ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn, bắc biển Đông có gió cấp 9-10, sóng cao 8-10m, giữa biển đông gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, sóng cao 3-5m.

"Hiện tại, chúng tôi nhận định khả năng cao nhất là sau khi đạt cường độ mạnh nhất trong hôm nay và ngày mai thì do tác động của không khí lạnh, bão bắt đầu suy yếu nhanh. Khi vào vùng biển Trung bộ, nhiều khả năng bão suy yếu còn áp thấp nhiệt đới, thậm chí là vùng áp thấp trước khi tiếp cận bờ" - ông Lâm nói.

Theo ông Lâm, với cơn bão này, trên đất liền không quá đáng ngại về gió mạnh và mưa do bão. Sau khi bão tan, không khí lạnh dồn xuống thì mới gây ra mưa do không khí lạnh. Mưa ở Trung bộ không to nhưng sẽ kéo dài nhiều ngày.

Theo báo cáo tại cuộc họp ứng phó với bão số 6 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai tổ chức, tính đến 6 giờ 30 sáng nay, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.248 tàu/222.313 lao động biết diễn biến của bão để di chuyển phòng tránh, trong đó 50 tàu/489 lao động hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, trên hệ thống giám sát tàu cá, tính đến 7 giờ sáng nay, không có tàu cá nào nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 6 trong 24 giờ tới.

Về thiệt hại ban đầu đợt mưa lũ từ 13 đến 16-10 vừa qua ở Trung Trung bộ, đã có 6 người chết. Về nhà ở có 9 nhà bị sập, đổ; 26 nhà bị thiệt hại. Về nông nghiệp: 1.015ha hoa màu bị ngập, hư hại (Quảng Trị 970ha, Huế 15ha, Quảng Nam 30ha); 121,5ha thủy sản bị thiệt hại (Huế 120ha, Quảng Trị 1,5ha); 313 con gia cầm bị chết (Quảng Trị 140, Quảng Nam 173).

Về giao thông, hiện còn 2 điểm sạt lở lớn gây tắc đường: Km32+200/QL9C, tỉnh Quảng Bình; QL.15D đi Cửa khẩu Quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị. Bộ Giao thông vận tải và các địa phương đang tổ chức khắc phục.

Về hồ chứa thuỷ điện, khu vực Trung Bộ có 26 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 10-750m3/s; khu vực Tây Nguyên có 20 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng 9-500m3/s.

AN HIỀN