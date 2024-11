Bão YINXING sát cấp siêu bão, ngày mai vào Biển Đông 07/11/2024 09:21

Sáng nay, 7-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết cường độ cơn bão YINXING đã mạnh lên so với ngày hôm qua.

Ngày mai bão vào Biển Đông

Lúc 7 giờ, bão YINXING đang ở vùng biển phía Đông Bắc của đảo Lu dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão YINXING mạnh lên cấp 15, giật trên cấp 17. Với cấp gió này, bão YINXING mạnh sát cấp siêu bão.

Hiện bão YINXING đang di chuyển chậm với tốc độ 5-10km/giờ, hướng Tây Tây Bắc.

Dự báo khoảng sáng ngày mai 8-11, bão YINXING đi vào Biển Đông. Khi vào Biển Đông, cường độ bão mạnh cấp 14, giật cấp 16.

Dự báo khoảng sáng ngày mai, cơn bão YINXING đi vào Biển Đông. Ảnh: KTTVQG

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, sau khi vào Biển Đông, bão YINXING sẽ chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ bề mặt nước biển giảm nên cường độ bão có xu hướng suy yếu.

Khoảng sáng ngày 9-11, khi cách quần đảo Hoàng Sa 430km cường độ bão còn cấp 12, giật cấp 14. Dự báo những giờ sau đó, bão có khả năng đổi hướng và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7. Từ đêm nay tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Mưa lớn ở Trung Bộ kết thúc

Về tình hình mưa lớn ở Trung Bộ, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo hôm nay 7-11, khu vực từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ đêm nay mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Ngày 8-11, mưa lớn kết thúc ở khu vực Trung Bộ.