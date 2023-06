Bắt 1 cán bộ ngân hàng lừa đảo, trốn truy nã thay tên đổi họ

(PLO)- Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của Ngân hàng Pvcombank chi nhánh Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Hà Duy Phương đã thay tên đổi họ để trốn truy nã.

Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bắt giữ bị can Hà Duy Phương (42 tuổi), ngụ ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.

Theo tài liệu của cơ quan công an, do nghiện game và nợ nần nên trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2019, Phương (là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Pvcombank chi nhánh Đông Thọ) đã lập khống 46 hồ sơ cho vay tín chấp để chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của chính Ngân hàng nơi Phương làm việc rồi bỏ trốn.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào ngày 18-3-2020, tuy nhiên Phương đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Hà Duy Phương.

Lúc này Phương thay tên đổi họ đến trú tại một nhà dân ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hà Duy Phương sử dụng CMND mang tên người khác, tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ, di lý về Công an tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Hà Duy Phương khai nhận Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của Ngân hàng Pvcombank chi nhánh Đông Thọ, Phương đã lên mạng xã hội đặt mua một CMND giả mang tên Nguyễn Hải Tùng (SN 1989) quê quán ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng và gắn ảnh chân dung của mình vào để lẩn trốn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, mặc dù đã đổi tên họ và lẩn trốn ở nhiều địa phương trong cả nước nhưng cuối cùng Hà Duy Phương cũng không thể thoát được sự trừng trị của pháp luật.

ĐẶNG TRUNG